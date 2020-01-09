Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest futbolcu piyasasına çeviren kulüpleri, hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında Chelsea'den Willian, Pedro, Olivier Giroud, Paris Saint-Germain'den (PSG) Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Real Madrid'den Nacho, Luka Modric, Tottenham'dan Christian Eriksen, Borussia Dortmund'dan Mario Götze, Napoli'den Dries Mertens, Manchester United'dan Nemanja Matic, Eric Bailly, Juventus'tan Blaise Matuidi, Milan'dan Giacomo Bonaventura, Atalanta'dan Josip Ilicic ve Zenit'ten Artem Dzyuba gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Kulüpler futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor

Kulüpler, Bosman kuralları gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay öncesinden futbolcularla ön anlaşma imzalayabiliyor.

Gelecek yıl için transfer planlamaları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek futbolcularla şimdiden anlaşma imkanına sahip.

En değerlisi Eriksen

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Tottenham forması giyen Christian Eriksen, en değerli isim olarak dikkati çekti.

Yaz transfer döneminde adı Real Madrid'le anılan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı milli oyuncu Eriksen'in 90 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

Sezon sonu takımından ayrılabilecek yıldız futbolcular arasında Eriksen'i 32 milyon avro piyasa değeriyle Willian, 30'ar milyon avroyla PSG'den Meunier ve Bournemouth'tan Ryan Fraser, 25'er milyon avroyla Napoli'den Mertens ve PSG'den Cavani takip ediyor.

Önemli golcüler sezon sonu serbest kalabilir

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Cavani, Giroud ve Dzyuba gibi golcüler, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

Napoli'den PSG'ye 2013'te 64 milyon avro bedelle transfer olan Cavani, 291 maçta 198 kez ağları sarstı. Kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan 32 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun adı Manchester United, Arsenal ve Atletico Madrid ile anılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bir diğer isim olan Giroud, Ocak 2018'de Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Milli formayı 97 kez terleten Fransız oyuncu, 39 gol attı. Bu sezon ligde sadece 2 maça ilk 11'de çıkan Giroud'nun sözleşmesini uzatması beklenmiyor.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Rus oyuncu Dzyuba da kontratı bitecek golcüler arasında yer alıyor. 2015 yılında Zenit'e katılan 31 yaşındaki forvet, 165 maçta 65 gol atarken, milli formayla 42 maçta 24 kez ağları sarstı.

Süper Lig'de de birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da birçok oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecet.

Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal ve Arouna Kone, kontratlarını yenilmemeleri halinde kulüpten ayrılacak.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbolcular arasında son şampiyon Galatasaray'dan Mariano, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk, Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Tolga Ciğerci ve Adil Rami, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, Trabzonspor'dan ise Filip Novak, Jose Sosa, Ogenyi Onazi ve Joao Pereira gibi oyuncular yer alıyor.