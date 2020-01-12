Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı-kırmızılılarda ocak ayı divan toplantısı vardı dün. Başkan Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma için “Önüne gelene dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyabilen kulüpler girebiliyor. Bütün kulüplere dağıtılmıyor. Biz buna uyanlardan biriyiz. Yaklaşık 5-6 Süper Lig kulübü yapılandırma anlaşma imzaladı. 3 Süper Lig kulüp başkanı, kefalet ve sorumlukların kendilerinde olduğunu ifade etti. Yapılandırma da tamamen sorunlarımızı halletti mi, asla. Yaraya merhem oldu mu, oldu. Sağ olsun devletimiz bir anlamda müdahale etti. Artı gecikmiş ve öteleyemeyeceğiniz borçlara da nakit desteği verdi. O nakit desteği de bu yapılandırma içine alındı” diye konuştu.

190 milyonluk satış

Başkanın en çarpıcı açıklamaları ise Florya konusundaydı. Mustafa Cengiz, “Orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya tapusu yeniden alınamazdı. Yeniden aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır. Florya’yı aynı bedelle geri kazandık. Faiz ödeyeceğiz. 120 milyonu bu yapılandırma anlaşmasına aldık. 5 yıllık ödeme takvimine aldık. Emlak Konut’a teşekkür ederim. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkâr etmeyin. Rakiplerimiz de bundan heveslenip saldırıda bulunmasın ‘Bize de verin’ diye. Biz kendi mülkümüzü aldık” ifadesini kullandı. Şu ana kadar Riva’da 190 milyon TL’lik satış yapıldığını belirten Cengiz “Riva ne kadar satılırsa Florya o kadar güçlenecek” bilgisini verdi.

SARI-KIRMIZI KAN YOK!

Kimse bedava oynamıyor

Başkan Mustafa Cengiz, eski Başkan Dursun Özbek’in kulübe gönderdiği haciz olayını çözdüklerini ancak bunun için kimseden teşekkür görmediklerini belirtirken “Gemiyi sizler adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah, bir biz biliriz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi ve gerekse de teknik ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp, bedava oynamıyor. Bu ödemeleri yaptık. Bizim FIFA’lık hiçbir sürecimiz olmadı” dedi.

BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Henry Onyekuru en az 1 ay yok

∂ Galatasaray’da bu sezonun klasiği haline gelen şanssız sakatlık ve rahatsızlıklara yeni transfer Onyekuru da eklendi. Sıtmanın kuluçka dönemi bir haftayı bulduğu için sağlık kontrolünde rahatsızlığı çıkmayan Nijeryalı oyuncunun tedavi sürecinin 4 haftayı bulabileceği açıklandı. Kilo ve kas kaybının önüne geçmek için Onyekuru’ya özel beslenme programı uygulanacak.

Cimbom vasat

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Okan Kocuk, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Falcao on biriyle çıktı. Futbol kalitesi vasatı aşmayan karşılaşmada tek gol 7. dakikadaki Ömer Bayram’ın asistinde Feghouli’den geldi. G.Saray Antalya kampını salı günü tamamlayacak.