Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celta Vigo'dan kiralanan ve hiçbir varlık gösteremeyen Emre Mor, yeniden takım değiştirmeye hazırlanıyor.

Genç futbolcu, Championship'te zirveye oynayan ve Premier Lig'e çıkması muhtemel Leeds United'a transfer olmak istiyor. Ancak, performansı nedeniyle Leeds, bu transfere ihtiyatlı yaklaşıyor.

"EMRE MOR'U İSTEMİYORUZ" KAMPANYASI

Leeds United'le anılan Emre Mor'a, Leeds taraftarları tepki gösterdi. 'Emre Mor'u istemiyoruz' diye kampanya başlattılar. Sezon başında büyük umutlarla kiralanan genç futbolcu, beklentilerin fazlasıyla uzağında kalmıştı.

BRENTFORD İLE DE ANILDI

Brentford, geçtiğimiz yaz La Liga takımlarından Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak katılan Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezon başında Emre Mor'un Premier Lig'e transfer olması konuşulmuştu, fakat 22 yaşındaki kanat oyuncu tercihini o dönem Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Sarı-kırmızılı formayla ilk yarıda 10 lig maçında toplam 365 dakika sahada olan Emre Mor, bu sürede takımına skor katkısında bulunamamasına rağmen, Brentford'lu yetkililerin genç oyuncuyla ciddi bir biçimde ilgilendiği kaydedildi.