Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kumpas davası için Silivri’ye gitti ve dava çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Devam eden 14. celsenin bugün yarın sonuçlanacağını ifade eden Ali Koç “Muhtemelen bir iki ay sonra da 15. celse başlayacak. Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Buraya gelmek, davayı takip etmek eski günleri hatırlatıyor. Hatırlamak istemediğimiz eski günleri hatırlatıyor. O zamandan bugüne Silivri Kampüsü çok gelişmiş, her şey gelişmiş ama bizim dava istediğimiz kadar gelişmedi” ifadesinde bulundu.

Karşı olmak kolay

Ali Koç “3 Temmuz ve kumpas olmak üzere iki tane dava takip ediyoruz” derken “Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak ve süreci sonlandırmak istiyoruz. Diğer taraftan da bu kahpe saldırıyı yapanlardan hesap sormak istiyoruz” dedi. Koç “O günlerde iş başa düştü. Fenerbahçe, Fenerbahçe’yi savunmak zorunda kaldı. Kendi başımızaydık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye çok değişti. Şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak çok kolay. O zamanlar değildi. Bizim ne çektiğimizi bir Fenerbahçeliler bir de Allah bilir” açıklamasında bulundu.

Kimse denemesin

Yargıtay davasının 2019’da sonuçlanmasını beklerken yaşanan gecikmeden üzüldüklerini belirten Ali Koç “Haklı davamızdan vazgeçeceğimiz gibi bir şey söz konusu değil. Usuldeki sıkıntılar giderildikten sonra bu mahkemenin de 2020’de sonuçlanacağına inanıyoruz” diye konuştu. “Bu, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve Fenerbahçelilerin davası değil; Türkiye’nin davasıdır” vurgusu yaparken “Bu davaların sonuna kadar bekçisi olmak, vatanını seven, her Türk vatandaşının görevidir. Hepimiz sahip çıkmalıyız ki bir daha kimse böyle bir şeye bir daha kalkışamasın” dedi.

BİR DARBE DAHA

Deniz Türüç şoku

Sezon başından beri ardı arkası kesilmeyen sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Kayseri’deki kupa maçında sol dizine darbe alan Deniz Türüç’ün çekilen MR’ında ödem tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

PSV BASTIRIYOR

Rodriguez kaçıyor

Fenerbahçe’nin bir numaralı sol bek adayı Ricardo Rodriguez, PSV yolunda. Sarı-lacivertliler, Lisans Kurulundan çıkacak kararı beklerken Hollanda ekibi, Milan’la masaya oturdu. Rodriguez’in önceliğinin Fenerbahçe olduğu bilinse de kulüpler anlaşmaya çok yakın.

GOLÜ UNUTTU

Mevlüt pişmanlığı

Vedat Muriç’e alternatif olarak alınan Mevlüt Erdinç yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Sarı-lacivertlilerde yedi maçta toplam 257 dakika süre alan tecrübeli oyuncu henüz gol sevinci yaşayamazken sergilediği performansla tam bir hayal kırıklığı yaşattı.

KAYSERİ PERFORMANSI KORKUTTU

Fenerbahçe, planladığı transferleri henüz yapamamış olsa da başkanından teknik direktörüne, yöneticisinden futbolcusuna sürekli bir şampiyonluk vurgusu yapılıyor. Şampiyonluğa hasret camia da bu sözlere tutunmaya çalışıyor. Ancak sarı-lacivertlilerin, Türkiye Kupası’ndaki performansı taraftarın moralini bozdu. Ersun Yanal, grip sebebiyle takımın başında yer alamazken, sahaya sürülen yedek ağırlıklı kadronun ortaya koyduğu futbol tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. En az F.Bahçe kadar ağır sıkıntılar yaşayan lig sonuncusu Kayseri’nin galibiyeti kaçıran taraf olduğu maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar takımı eleştiri yağmuruna tutarken, Belek kampında oyuncuların nasıl çalıştıklarını sorguladı.

YERLERİ DOLMADI

F.Bahçe’den Beşiktaş’a giden oyunculardan Ali Güneş, sarı-lacivertli takımdaki en büyük sorunun bekler olduğunu söyledi. Emre, Ozan, Gustavo üçlüsünü beğendiğini belirten eski futbolcu “Sıkıntı beklerde. Gökhan ve Caner ayrıldıktan sonra oraya çözüm bulunamadı. Dirar zaman zaman iyi ama Isla istenen performansı veremiyor” yorumunda bulundu.