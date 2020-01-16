Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki stoperi Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı.
Lisans işlemleri tamamlanan oyuncunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Mario Situm ile 2,5 yıllık sözleşme
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.
Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı
Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
Altyapıdan Ömer Memiş'le profesyonel sözleşme
Hes Kablo Kayserispor, altyapı oyuncularından Ömer Memiş ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, altyapıda forma giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ömer Memiş, profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma dahil edildi.
Ömer Memiş, sezon başında 1461 Trabzon'dan Kayserispor altyapısına transfer olmuştu.