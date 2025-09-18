Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’nın Hendek mevkiinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 34 NI 2104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kamyon ve tıra çarptı, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Adeta kağıt gibi ezilen araçtan geriye demir yığını kaldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan C.M. idaresindeki 34 NI 2104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kamyon ve tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonrasında bariyerlere çarparak durabildi.
GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI
Adeta kağıt gibi ezilen otomobilden geriye demir yığını kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücüsü C.M. ile Fidan M. (71), sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı C.M. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.