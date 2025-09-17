Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil hurdaya döndü, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Göksun-Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail P. (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı tır ile Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler morga gönderildi.
