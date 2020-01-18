Adanaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Akhisarspor ile 0-0 beraber kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabi 3 puanı alsaydık bizim açımızdan daha iyi olurdu. Çok daha net pozisyonlara giren tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu. Bunu puanlara yansıtamadık. Eskişehirspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.
Engin İpekoğlu: "Takımın kazanma arzusu vardı"
18.01.2020 - 19:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şampiyon adayına karşı alınan 1 puanı da puandır diyeceğiz. Takımımızın özellikle kazanma arzusu ve isteği bugün mevcuttu" dedi.
Etiketler : Adanaspor,
675910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/675910.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
17
9
6
2
15
33
3
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
4
Fenerbahçe
17
9
4
4
13
31
5
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
6
Alanyaspor
17
8
5
4
15
29
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Malatyaspor
17
6
6
5
10
24
9
Gaziantep FK
17
6
6
5
-2
24
10
Göztepe
17
6
5
6
-1
23
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
17
3
5
9
-18
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
17
2
4
11
-26
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
18.01.2020 14:00
Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor - Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray - Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
17
11
3
3
11
36
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
5
Akhisar Bld.Spor
17
7
6
4
4
27
6
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
7
Ümraniye
17
7
4
6
2
25
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
17
6
6
5
3
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
17
4
6
7
-5
18
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
17
2
6
9
-10
12
18
Eskişehirspor
17
4
3
10
-8
6
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor 0 - 3 Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor - Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu - Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor - Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü - Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
19.01.2020 19:00
Bursaspor - Karagümrük
20.01.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Adana Demirspor