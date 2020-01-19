Süper Lig’in 18’inci haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "Çok sevinçliyiz. İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık. Bunu 3 puan anlamında değerlendirmemek lazım. Futbol adına da çok doğru işler yaptık bugün. İlk devre her anlamda daha iyi olan takım, kaptığımız top sonrası neticesinde 3 golümüz, sırf kazandığımız top sonrası değil top bizdeyken de belli pas açılarını yakalayarak, topun bizde kalmasını sağladık. Oyuncu arkadaşlarımızı kutlamak lazım. Her istediğimiz şeyi neredeyse sahaya yansıttılar. Bütün taktikleri ve oyun anlayışını sahaya yansıttılar. Çok tebrik ediyorum. Camiamıza bu 3 puan hayırlı olsun" dedi.
Ersan Parlatan: İstediğimiz bir 3 puan aldık
19.01.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan deplasmanda aldıkları galibiyete ilişkin, “İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : göztepe,antalyaspor,
676091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676091.aspx
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P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
4
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
5
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
6
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
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Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
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Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
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Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
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Beşiktaş - Sivasspor
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Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
17
9
3
5
6
30
3
Keçiörengücü
17
7
7
3
5
28
4
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
5
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
6
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
7
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
17
4
7
6
0
19
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
18
Eskişehirspor
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4
3
10
-8
6
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