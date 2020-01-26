Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk etti. Son 3 haftada puan kaybetmeyen iki zirve sevdalısından sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak öne geçmek, sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip lacivert-turunculular ise farkı açmak peşindeydi. Emre'yi yedek soyunduran Ersun Yanal, orta sahada tercihini Ozan-Gustavo ikilisini tercih etmiş, kanatları ise Tolga ile Rodrigues'e vermişti. Orta sahanın direnci, tribünlerin inancıyla mücadeleye etkili bir giriş yapan Fenerbahçe özellikle sol kanattan tehlikeli ataklar geliştirdi. Eleştirilere isyan eden bir performans sergileyen Max Kruse'nin etkili performansı Başakşehir savunmasına zor anlar yaşattı. Alman yıldız 7'de Muriç'in sağdan ortasında kafayı düzgün vurabilse sarı-lacivertliler erken bir golle rahatlayacaktı. 9'da yan ağları havalandıran Rodrigues, 18'de çerçeveyi tutturdu ama Mert'i aşamadı.

Kruse-Muriç AŞ

Fenerbahçe kalesine gelmekte güçlük çeken Başakşehir ilk gol fırsatını bir ikramla yakaladı, 22'de Dirar'ın göğsüyle Altay'a indirdiği topta araya giren Visca vuruşu yaptı ama Altay tehlikeyi kornere savuşturdu. Baskısıya devam eden Fenerbahçe Tolga ve Gustavo'yla yakaladığı fırsatlardan sonuç alamazken, 45+1'de Fırat Aydınus Caiçara-Tolga mücadelesinde beyaz yuvarlağı gösterdi ama karar VAR'dan döndü. 60'ta Rodrigues'le Mert'e takılırken beklenen gol 72'de geldi. Ozan Tufan'ın pasında kaleye yönelen Max Kruse, karşı karşıya pozisyonda Mert'i avladı: 1-0. Golün moraliyle vites artıran sarı-lacivertliler, 77'de Ozan'ın füzesiyle yokladığı kaleyi, 86'de bir kez daha yıktı. Sağ kanattan çalımlarla çizgiye inen Rodrigues'in altı pasa çıkardığı topa Muriç ayak koydu: 2-0. Fenerbahçe zor görünen maçı kolay kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Bitirim ikili

F.Bahçe'nin iki oyuncusu Max Kruse ve Vedat Muriç geçen hafta deplasmanda oynanan G.Antep maçında attıkları gollerle üç puanı getirmiş, Sarı Kanarya'nın ligin ikinci yarısına moralli başlamasını sağlamışlardı. Aynı ikili dün de Başakşehir'i yıkarak taraftarların gönlünü fethetti. Muriç ligde 12 gole yükseldi, 4 de asisti var. Kruse ise 4 gol, 5 asistle oynuyor. Kısacası iki oyuncu toplamda takımın attığı 38 golün 25'ine direkt katkı verdi.

Panzer ezip geçiyor

F.Bahçe'de ligde ilk yarının büyük bir bölümünde, özellikle skora katkı vermediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Max Kruse bir açıldı, pir açıldı... 31 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta 3 gol 1 asistle oynadı, Kanarya'yı sırtladı. Dün akşam Başakşehir'in defansını hallaç pamuğu gibi atan Panzer, 87. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bırakırken, taraftarlardan büyük alkış aldı. Müthiş istatistiklerini golle süsleyen Kruse maçın ardından, "Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bütün Türkiye için acı bir gün oldu" derken, "Bu maç bizim çok önemliydi. İlk golü attım, mutluyum. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz. Mehmet Topal, beni çok fazla takip edemedi ve ben de daha fazla boş alan oluşturdum" dedi.

ALTAY: ELAZIĞ ÜZDÜ

Allah yardım etsin

∂ F.Bahçe'nin kalecisi Altay, ''Elazığ depremi bizi üzdü. Ölenlere Allahtan rahmet diliyorum oradakilere de Allah yardımcı olsun" derken, "3 puan önemliydi. Bu performansı Trabzonspor maçına da taşıyıp yolumuza devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

ÖZSOY'DAN MURİÇ SÖZLERİ

Bu filmi çok gördük

∂ F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Ersun hoca başta olmak üzere bütün takımı kutluyoruz. Sonuca odaklı futbol sergilediler. Vedat Muriç'in sevki niyet okumayla yapıldı. Biz bu filmi çok gördük. Trabzon'u yenmeye gideceğiz" şeklinde konuştu.

BURUK'TAN HAKEM SİTEMİ

Faullerde hatalıydı

∂ Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Birçok oyuncum performansının altında oynadı. Demba Ba'nın olmaması bizi olumsuz etkiledi. Hakem Aydınus oyuna direkt etki etmedi ama özellikle faul kararlarını daha çok Fenerbahçe lehine kullandı" dedi.