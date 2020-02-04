Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Galatasaray Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'da kadroya yazılmayan isimler belli oldu!
04.02.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi.
Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Nagatomo,Luyindama,
679332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679332.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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Y.
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Sivasspor
20
12
5
3
16
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2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
19
6
6
7
6
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
20
6
5
9
-8
23
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
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Fenerbahçe - Alanyaspor
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Kasimpaşa - Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
20
12
5
3
13
41
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
20
8
4
8
1
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
10
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
11
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
10
-6
13
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