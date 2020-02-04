Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ve 1. Lig takımları, TFF'ye A takım oyuncu listelerini gönderdi.



Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi sonrası Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A takım oyuncu listelerini açıkladı. Galatasaray Kulübü'nde, kadrodaki yabancı futbolcuların fazlalığından dolayı Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın listede yer almadı. İlk yarıda lisansı çıkartılmayan Martin Linnes ise ikinci yarı kadrosuna dahil edildi.