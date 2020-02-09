Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Şampiyon adaylarını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Trabzon darbesini unutmaya çalışan sarı-lacivertliler 5 haftadır puan vermedikleri Kadıköy'ün atmosferine, konuk ekip ise 5 maçlık galibiyet serisine ve kupadaki Galatasaray zaferinin moraline güveniyordu. Beklentilerin aksine maça Alanya hızlı başladı. 5. dakikada Ozan'ın hatasında topu kapan Cisse, Bakasetas'ı gördü, Yunan oyuncu müsait pozisyonda Altay'ı aşamadı. Fenerbahçe, top kontrolünü ele geçirdikten sonra oyunu rakip yarı alana yıkmayı başarsa da pozisyon üretmeyi beceremedi. 29'da Jailson'un ceza sahasında elle müdahale ettiği top VAR uyarısıyla penaltı noktasına taşındı. Atışı kullanan Cisse'ye Altay geçit vermedi. Ancak genç file bekçisinin kale çizgisine çıkarak kural ihlali yaptığına hükmeden Öztürk atışı tekrarlattı, Cisse bu sefer ağları havalandırdı: 1-0.



> Penaltılarla berabere

İkinci yarı da bir penaltı atışıyla başladı. Ümit Öztürk, 51'de Siopis'in Rodrigues'e yaptığı faulde tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Max Kruse net bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 53'te Muriç yan ağlarda kalırken, 59'da meşin yuvarlak bir kez daha penaltı noktasına taşındı. Jailson, Djalma Campos'u yere indirirken, kendinden emin şekilde atışı kullanan Cisse üst direği nişanladı. 71'de Ozan'dan önce topa ayak koyan N'Sakala mutlak bir golü önledi. 81'de Rodrigues'in zor pozisyonda denediği kafayla aşırtmada Marafona hata yapmadı. 87'de ceza sahası içinde Rodrigues topla buluştuğunda gol heyecanıyla ayağa kalkan tribünlerin hevesini müthiş bir hamleyle yine araya giren N'Sakala kırdı. Sonuç Alanya'yı da tatmin etmedi ama gecenin kaybedeni kan kaybı süren Fenerbahçe oldu.



Ayağınızı denk alın

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var" derken, "VAR sistemine rağmen adaletsiz bir durum var. Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın" diye konuştu.



SEMİH ÖZSOY SERT ÇIKTI:

Yanınıza kalmayacak

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Alanya maçındaki hakem kararlarına öfke saçarken, "Söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilamı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz" derken Trabzonspor maçında verilen penaltı kararı için de, "Hakeme kızmayın, o verilen görevi yerine getirdi. Biz 3 tane atsaydık, 4 tane yedirirlerdi. Bunu onların yanına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



BULUT: GÖRDÜĞÜNÜ ÇALDI

Yanlış karar görmedim

Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut, "Aldığımız bir puandan mutluyuz" derken, "Ben hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim. Gördüğünü çaldı. Bize de rakibe de penaltı verdi. Pektemek'in pozisyonunu ise izlemedim" sözlerini kullandı.



ALTAY'IN TEKRAR TEPKİSİ

Kale içinden mi uçayım?

F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, "Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.



TUFAN: NET PENALTIYDI

Pektemek bile söyledi

∂ F.Bahçe'nin kaptanı Ozan Tufan, "Net bir el pozisyonu var. Mustafa Pektemek de elime çarptı diyor. Hakem VAR'a bile gitmiyor. Bizim söyleyecek başka bir şeyimiz yok. İlk penaltıda Altay 3 santim öne çıktı, onu nereden gördünüz" sözlerini kullandı.



KOÇ: ALGI OPERASYONU

Bu böyle gitmez

F.Bahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından, “Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir. Bu düzen, bu şekilde gidemez” derken, “Günlerdir bu konuları anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını, çelişkili kararlar verildiğini, algı operasyonları yapıldığını anlatmaya çalışmıştım. Görünen köy, kılavuz istemez. Operasyon yapılacaksa, genelde bu işler 2. yarıda başlar. Bu sefer de muhtemel bir şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor” sözlerini kullandı.