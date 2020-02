Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Ligde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe bir kez daha Türkiye Kupası’nda moral buldu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından 3-0 yendikleri Kırklarelispor’u, Alanya beraberliği sonrası da 1-0’la geçerek yarı finale yükseldi. Zayıf rakibi karşısında rotasyonlu kadrosuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına aldı. İlk kez bir arada oynayan Murat, Rami, Falette, Deniz savunmasına neredeyse hiç iş düşmezken, neredeyse tamamı Kırklareli yarı sahasında oynanmasına rağmen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. 12’de Ferdi’nin şutu yan ağlarda kalırken, 24’te Tolgay’dan seken topu önünde bulan Zajc’ın vuruşu kaleciden döndü. İbrahim, 30’da Mevlüt’e de gol vizesi vermeyince takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.



> Yarı finalde dev maç

Fenerbahçe, aradığı golü 50’de buldu. Mehmet Ekici’nin kullandığı frikikte İbrahim’in sektirdiği topu tamamlayan Mevlüt Erdinç tabelayı değiştirdi: 1-0. 54’te Deniz Türüç’ün şutunu da sektiren İbrahim, araya kimse girmeden meşin yuvarlağı kontrolüne almayı başardı. Turu cebine koyan Fenerbahçe oyunu rölantiye alırken, 3 Süper Lig takımını eleyerek rakip olduğu sarı-lacivertlilerin üstünlüğünü kabul eden Kırklareli de risk almayınca kalan dakikalar monoton geçti. 89’da Tolgay’ın şutu savunmadan dönerken, 90+1’de Allahyar’ın kafası da üstten auta çıkınca Fenerbahçe kupanın ilk yarı finalisti oldu. Sarı-lacivertliler, Erzurum tarihi bir sürpriz yapmazsa ilk maçtan 5-0’lık avantajı olan Trabzonspor’la final için mücadele edecek.



OYNAMAYA GELDİM

Falette'ye tam not

∂ F.Bahçe'nin yeni transferi Falette dün ilk defa on birde forma giydi ve futboluyla tam not aldı. Gineli stoper, "Biz iyi takımız, iyi oyuncularımız var. Tur atlamak bizi mutlu etti. Buraya oynamaya geldim. Oynadıkça keyif alacağım" açıklaması yaptı.



Futbolda deniz bitti

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından, "Tur atlamak sevindirici. Her yarışmada, adı ne olursa olsun iddialı olacağız. Çok fazla süre almayan oyuncuları görmek adına iyi bir antrenman oldu” sözlerini kullandı. Hoca, "Türk futbolunda deniz bitti, kara göründü. Her takım ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Sadece Federasyon değil, bütün kurumlar destek vermeli. Genç oyuncular çıkarmalıyız, en büyük sıkıntı burada. Sosyal, kültürel ve sportif kalkınmayı yaptığında, Türkiye sporda bileği bükülmez bir ülke olacaktır" şeklinde konuştu.



ALKIŞLANAN PANKART

Uyanma zamanı

Fenerbahçeli futbolcular kupada oynanan Kırklarelispor mücadelesine “Türk futbolu için uyanma zamanı” pankartı ile çıktı. Son haftalarda hakem hatalarından yakınan ve dün Riva’da yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına da katılmayan sarı-lacivertlilerin bu pankartı, taraftarlardan alkış topladı.



ŞEHİTLERE SAYGI

Müzik yayını yapılmadı

Suriye'de Esad rejiminin hain saldırısında şehit düşen 5 Mehmetçik sebebiyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı. Kırklarelispor taraftarları takımlarını Saracoğlu’nda yalnız bırakmadı, kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurdu.



MAÇA İLGİ YOK

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe taraftarları Kırklarelispor ile oynanan kupa mücadelesine fazla ilgi göstermedi. Öğrenci tribünü biletlerinin 2.5 TL, kale arkası tribün biletlerinin 5 TL’den satılmasına rağmen Ülker Stadı’nın tribünleri büyük oranda boş kaldı.



HASAN ALİ: ÇOK ÇALIŞTIM

Puan kaybedecekler

Sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım, "Sakatlıktan kurtulmak için sabah 8'den akşam 8'e kadar çalıştım. A.Gücü maçından 3 puanla ayrılmalıyız, sonra da Galatasaray derbisi var. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak, puan kayıpları olacaktır" diye konuştu.



YANAL DİNLENDİRDİ

Aslar yedek oturdu

F.Bahçe'de Kırklareli önünde as takım oyuncuları Isla, Ozan, Serdar Aziz, Dirar, Rodrigues ve Vedat Muriç dün yedek soyundu. Takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun yanı sıra kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Max Kruse, Jailson ise kadroda yer almadı.