Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, "Türk Telekom'u tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Maç içinde çok problemimiz oldu. Özellikle ilk yarıda savunmamız çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Ama bu bir yarı final oynuyorsanız ve bu bir eleme maçıysa her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Savunmamızın kötü olmasın sebebi çok tembel oynadık. Onlarda hücumda çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem aldılar. İkinci yarı tamamen farklı bir tablo vardı. Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık. Maçta öne geçmeyi başardık 5 sayı öndeydik ama kötü başladık hücum açısından. Yanlış paslar ve kötü kararlar yüzünden maç başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka ile oynayacağımız finale hazırlama zamanı. Ayrıca taraftarımıza sağlamış olduğu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Obradovic: Oyuncularım final oynamak istediklerini gösterdiler
14.02.2020 - 23:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, "Oyuncularım karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Beko,Zeljko Obradovic,Türk Telekom,
681441 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681441.aspx
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3
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Alanyaspor
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6
4
21
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Galatasaray
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11
5
5
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Beşiktaş
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3
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7
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Göztepe
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7
6
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Malatyaspor
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6
6
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5
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6
6
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3
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5
6
10
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21
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Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
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4
7
10
-18
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16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
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4
4
13
-18
16
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2
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
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7
Keçiörengücü
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7
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Menemen Belediyespor
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5
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Balıkesirspor
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7
7
7
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Fatih Karagümrük
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7
7
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8
4
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Giresunspor
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7
7
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28
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İstanbulspor
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5
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0
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5
5
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17
16
Adanaspor
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3
8
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