Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kayak Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Slovenya'da 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen slalom yarışına katılan Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardı.

Final ayağı öncesinde ısınmak için teleferikle piste çıkan milli kayakçı, yanında oturan ve dengesini kaybeden Sloven çocuğu 15 dakika havada tuttu. Olayın duyulmasının ardından Krvavec halkının büyük ilgi gösterdiği milli sporcuya, kentin emniyet müdürü tarafından teşekkür madalyası verildi.

"Lütfen iki elinle tut beni, diye bağırıp ağlamaya başladı"

Olay anını anlatan Sıla Kara, "Teleferik hareket halinde olduğu için tesis çalışanları bizi görmedi. Çocuk da o esnada panik ve korkuyla bağırmaya başladı. Biraz ilerledikten sonra çocuk kaymaya başladı ve onu tutamamaya başladım. Bu esnada batonlarımı attım ve eldivenlerimi ağzımla çıkarttım. Eldivenlerimi çıkardığım esnada çocuk, 'Lütfen iki elinle tut beni.' diye bağırıp ağlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Eldivenlerini çıkardıktan sonra çocuğun ellerini sıkıca tutmaya başladığını aktaran milli sporcu, "Yaklaşık 15 dakika bu şekilde geçti. Tesisin çalışanları ve emniyet ekipleri geldi. Aşağıya tor ağı açtılar ve onun üzerine çocuğu bıraktım. Hemen aşağıya inip çocuğun durumunu kontrol ettim. Bana durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylediler." şeklinde görüş belirtti.

"İnsanlık görevimi yaptım"

Sıla Kara, kendisine sosyal medyadan çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, "Beni Slovenya'da haber kanalları 'Bu kahraman kızı bulun' diye paylaşmış. Emniyet müdürü 'Örnek davranışınızdan dolayı size bir ödül vermek istiyoruz.' dedi. Ertesi gün havaalanına gittiğimizde, emniyet müdürü ve ekibi beni karşıladı. Orada bana teşekkür madalyası verdiler." açıklamasını yaptı.

İnsanlık görevini yaptığını kaydeden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Beni havaalanında karşılamalarını beklemiyordum. Ben insanlık görevimi yaptım. İnsanların bunu fark etmesi, beni aramaya çalışmaları ve teşekkür etmeleri hoşuma gitti. Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti. Çünkü ne olursa olsun ırk, din ve dil fark etmeksizin sen bir insansın ve insan olarak oradasın. Acı birdir ve ben orada insanlığın ne kadar önemli olduğunu, acının ne kadar içten yaşandığını, aynı dili konuşmasak bile bir çaba ve mücadele verdiğimi gördüm. Bu sebeple çok mutluyum."