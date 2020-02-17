Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı
17.02.2020 - 12:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Etiketler : Mustafa Kapı,
681953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/681953.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
2
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
3
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
4
Sivasspor
22
12
6
4
15
42
5
Alanyaspor
22
11
6
5
20
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
14
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
15
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
16
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 20:00
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
15.02.2020 14:00
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
15.02.2020 17:00
Konyaspor 1 - 3 Göztepe
15.02.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe
16.02.2020 13:30
Alanyaspor 0 - 1 Gençlerbirliği
16.02.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Sivasspor
16.02.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Yeni Malatyaspor
17.02.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Rizespor
17.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Bursaspor
22
13
3
6
7
39
3
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
22
9
5
8
-1
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
10
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
21
3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
22
7
4
11
-5
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
14.02.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Osmanlispor
15.02.2020 14:00
Hatayspor 2 - 3 Akhisarspor
15.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 ümraniyespor
15.02.2020 19:00
Menemenspor 3 - 1 Eskişehirspor
16.02.2020 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Altay
16.02.2020 16:30
Karagümrük 2 - 1 Giresunspor
16.02.2020 16:30
Bursaspor 2 - 1 Adana Demirspor
16.02.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 5 Istanbulspor
17.02.2020 19:00
Adanaspor - Erzurumspor