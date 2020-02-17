Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.