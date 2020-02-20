Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde gol krallığı yarışında 17 golle ilk sırada yer alan Sörloth, İstanbul temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı gol atmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcu, İstanbul ekiplerine karşı 7 maçın 6'sında olmak üzere rakip filelere 8 gol bıraktı.

- Attığı goller

Sörloth, ligin ilk haftasında 1-1 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçında ve ligin 6. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği karşılaşmada birer gol kaydetti.

Daha sonra ligin 9. haftasında 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir karşılaşmasında rakip fileleri 1 kez havalandıran Norveçli golcü, ligin 13. haftasında Medical Park'ta 1-1 berabere tamamlanan Galatasaray maçında da 1 gol attı.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavili takımda Sörloth 3 kez rakip fileleri havalandırırken, ligin 20. haftasında da 2-1'lik Fenerbahçe maçında 1 gol attı.

Alexander Sörloth, sadece İstanbul takımları karşısında ligin 3. haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında gol atamadı.

- 12 puan elde etti

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçlarda İstanbul takımlarına yenilmeyerek 12 puan elde etti.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi.