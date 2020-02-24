Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Bilgin, saha içine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi
24.02.2020 - 21:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Bilgin, saha içine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kasımpaşa,Nursal Bilgin,kalp krizi,
683716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683716.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
3
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
4
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Altay
23
9
7
7
4
34
6
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
23
2
11
10
-12
17
18
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay 3 - 1 Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Boluspor