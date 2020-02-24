Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin’in ailesini yalnız bırakmadı. Lacivert-beyazlı kulübün oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanları Denizlispor müsabakasının ardından soluğu Nursal Bilgin’in hayatını kaybettiği Taksim İlkyardım Hastanesi’nde aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbolcular ve kulüp çalışanları, Nursal Bilgin’in ailesine taziyelerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.
Kasımpaşa'dan ayrılan ve Antalyaspor forması giyen Veysel Sarı da hastaneye gelerek başsağlığı dileklerini iletenler arasındaydı.
Kasımpaşalı futbolcular Nursal Bilgin için hastanede
24.02.2020 - 23:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek vefat eden eski sportif direktör Nursal Bilgin’in ailesine taziyelerini iletmek için hastaneye geldi.
Kasımpaşalı futbolcular, Nursal Bilgin’in ailesini yalnız bırakmadı. Lacivert-beyazlı kulübün oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanları Denizlispor müsabakasının ardından soluğu Nursal Bilgin’in hayatını kaybettiği Taksim İlkyardım Hastanesi’nde aldı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbolcular ve kulüp çalışanları, Nursal Bilgin’in ailesine taziyelerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.
Etiketler : Nursal Bilgin,
683736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683736.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
3
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
4
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Altay
23
9
7
7
4
34
6
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
23
2
11
10
-12
17
18
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay 3 - 1 Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Boluspor