Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta herkes Loris Karius’un sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekliyor. Liverpool’dan kiralık olarak kadroya katıldığı günden bu yana performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan Alman kalecinin sözleşmesindeki madde çok konuşulacak türden. Trabzonspor maçında kalesine gelen iki topta da gole engel olamayan 26 yaşındaki file bekçisi şimşekleri üzerine çekmişti. Karşılaşma sonunda “Karius sezon sonunda gidecek” açıklamasını yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim etmeye hazırlanıyordu. Ancak yönetimden gelen bilgi tecrübeli çalıştırıcıyı şaşkına çevirdi. Önceki yönetimin, İngiliz ekibiyle Karius için yaptığı anlaşmada “Sezon boyunca sakatlığı olmadığı müddetçe en fazla dört maçta oynatılmaz” maddesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Öfke topluyor

Bir taraftan önümüzdeki sezonun kadrosunu da hazırlamaya çalışan Sergen Yalçın, kaleyi Utku’ya teslim etmeyi düşünürken, formayı Karius’a vermek mecburiyetinde kaldı. Alman file bekçisi bu sezon Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 24 Erzincanspor ile yapılan karşılaşmalarda ve UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile deplasmanda oynanan grup aşamasının son maçında forma giymemişti. Alanyaspor maçında mecburen oynatılan Alman file bekçisi, Trabzonspor karşısında olduğu gibi yine kalesine gelen ilk topta golü yemişti. Çaprazdan ve dar açıdan gelen topa rahatça müdahale edebilecek olan Karius, pozisyonda çok ağır kaldı ve golü kalesinde gördü. Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar Karius için öfke dolu paylaşımlarda bulundu.

65 maç 90 gol!

∂ Liverpool’dan kiralandığı günden bu yana eleştirilen Karius, siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 maçta kalesinde toplam 90 gol gördü. İlk sezonunda ligde ve Avrupa’da toplam 35 karşılaşmada 49 defa gole engel olamayan Alman file bekçisi, bu sezon ise şu ana kadar forma giydiği 30 maçta 41 gol yedi. 26 yaşındaki kalecinin Beşiktaş’ta maç başına gol yeme oranı ise 1,3 oldu.

Kral, rekora koşuyor

Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren Burak Yılmaz rekora koşuyor. Kartal’da 2006-07 sezonunda altı, 2007-08’de bir, geçen sezon da 11 gol kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 10 gole ulaşmış durumda. Kral, kalan 10 maçta iki gol daha atarsa Beşiktaş’taki en golcü sezonunu yaşamış olacak.

Kartal şut şut şut!

Sergen Yalçın etkisi Beşiktaş’ta çok net bir şekilde fark ediliyor. Siyah-beyazlı takım, yeni hocasıyla çıktığı beş maçta da daha fazla topla oynayan, daha çok hücum eden taraftı. Bu istekli futbol rakamlara da yansıyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın başında çıktığı beş maçta rakip kalelere toplam 89 defa şut gönderdi. Son üç karşılaşmada vitesi daha da yükselten Kara Kartal, ligin en kuvvetli takımları arasında bulunan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor’a karşı oynanan maçlarda 66 defa kaleyi yokladı. Siyah-beyazlı futbolcular da Sergen Yalçın’ın getirdiği ofansif sistemle oynamaktan çok keyif alıyor.

Ah Elneny ah!

∂ Performansı her geçen gün artan Elneny, Alanyaspor karşısında da çift yönlü oyunuyla takdir topladı ve bir asist yaptı. Mısırlı oyuncunun satın alma opsiyonunun 18 milyon avro olması yöneticilere yine iç çektirdi.