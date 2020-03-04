Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından bir veda konuşması yapan F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, “Yine şehidimiz var. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun. Böyle bir atmosferde futbol konuşmak hepimizin canını yakıyor” derken, “Fenerbahçe’nin gereksinimi ne zaman nerde olursa olsun orada olurum. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bırakma kararı aldım. Yönetim bu maça çıkmamı talep ettiği için görev yaptım. Zor şartlar altında başladım ve zor şartlarda veda ediyorum. Fenerbahçe’de hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı. Bunu başkanımız Ali Koç’a yapılan bir düzen olarak görüyorum” sözlerini kullandı.

> Bir talebim yok

Yanal şöyle devam etti: Türkiye’nin Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Ersun Yanal gidebilir. Alanya, hatta Trabzonspor maçından sonra süregelen konuşmalarımız, ‘Benim bırakmamla bu işler düzelecekse hiç düşünmeden yaparım’ şeklindeydi. Bırakma sürecinde bir talebimiz ve isteğimiz olmayacaktır. Başkanımıza destek olmamız gerekiyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Düşmeye oynayacak konumda bile şampiyonluğa oynar. Haksızlık yapıyorsunuz. Taraftarımıza buradan saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın...

Muriç: Fatura Hoca’ya kesildi

∂ F.Bahçe’ye umut olan golü atan Vedat Muriç, “Attığımız bir gole sevinecek halimiz yok ama 2-0’dan ziyade 2-1 daha iyi bir skor” derken, “Ersun Hoca’yla vedalaştık. Futbolda bunlar var. Üzülsek de, bazıları da sevinse de futbolda bunlar var. Özellikle ülkemizde, sadece Ersun Hoca için değil, genel olarak ellerinde olmayan sebeplerden ilk fatura onlara kesiliyor” sözlerini kullandı.

SOSA’YLA ÇARPIŞTI

Falette sedyelik

∂ Maçın 10. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir sakatlık yaşandı. Taç çizgisine yakın bölgede Falette ile Sosa hava topuna çıktı. Bu sırada Arjantinli oyuncunun dizi Falette’nin üst baldırına geldi. Her iki oyuncu da acı içerisinde yerde kaldı. Sosa kısa bir tedaviden sonra ayağa kalksa da Falette sedyeyle kenara alındı. F.Bahçe’nin devre arası transferi oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Falette’nin MR’ının çekildi ve yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ile kısmi yırtılma tespit edildi, tedavisine başlandı.

Locadan veda etmemeliydi

∂ Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, “Ersun Hoca bizimle para konuşmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi Antalya’da bir locadan veda etmemeliydi” derken, “Yeni teknik direktör arayışı başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var” derken, bir muhabirin “Denizlispor maçına yetişmez sanırım” şeklindeki ifadesine “Fenerbahçe burası” cevabını verdi.