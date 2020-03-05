Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi dün tamamen sona erdi. Başkan Ali Koç’un ilk göreve geldiğinde pek düşünmediği (vizyona uymuyor) ancak şartlar gereği taraftarın da isteğiyle takımı teslim ettiği Yanal ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşmış, kupada ise umudunu devam ettiren Kanarya’da takımın başına kim geçecek? Herkesin merak ettiği ve cevap aradığı soru. Keza yönetim de araştırma içerisinde. Birçok aday adı gündeme geliyor ama Ali Koç’un vizyonunda ve gönlünde Roger Schmidt yatıyor. Elli iki yaşında olan ve şu anda kulüp çalıştırmayan Alman teknik adam konusuyla Başkan bizzat ilgileniyor.



> Beklenti anlatılacak

Ekonomik sebeplere bağlı olarak eli kolu bağlı olduğu için devre arasında istediği takviyeleri yapamayan ancak yeni sezona güçlü girmenin hayallerini kuran Koç, bir numaralı hoca adayı ile bizzat kendi görüşecek.Ali Başkan, kulübün içinde bulunduğu durumu, yapısını, camiayı anlatıp plan ve projelerini sıralayacak, beklentilerini dile getirecek. Tabii ki buradaki en önemli unsur ve geçmişe dair veri, Schmidt’in 2012-2014 sürecinde Red Bull Salzburg’taki yeni yapılanması. Yükselme potansiyeli olan gençlere yönelme ve onlarla beraber yarışmacı yarınların takımını oluşturma. Son olarak Çin ekibi Guoan’ı çalıştıran Roger Schmidt’in şu anda boşta olması da Fenerbahçe adına avantaj.



PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ...

Kaldırın kafanızı!

Sarı-lacivertliler kupadaki Trabzonspor maçının son bölümlerinde direnç gösterdi ama genel anlamda takımda psikolojik bir çöküş söz konusu. Mart ayında şampiyonluk yarışında havlu atılması sonrası oyuncular bütün motivasyonlarını yitirmiş durumda. İşte bu görüntünün ardından kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel bu psikolojik düşüşü yukarı çıkarmak için Samandıra’da âdeta seferberlik ilan etti. İkili oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor.



Yıldız-Göle hazırlıyor

Kanarya’da Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasının ardından şu anda teknik manada boşluk oluştu. Ve hafta sonu Denizlispor maçı var. Takımı kondisyoner olarak görev yapan Fatih Yıldız ile yardımcı antrenör Zeki Göle hazırlıyor. Dünkü idmanda bu iki isme yardımcı antrenör Volkan Demirel eşlik etti.