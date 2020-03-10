UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.
Başakşehir-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
10.03.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,UEFA Avrupa Ligi,Kopenhag,
687041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/687041.aspx
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15
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3
25
52
2
Trabzonspor
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14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
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5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
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Fenerbahçe
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11
7
7
13
40
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Alanyaspor
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11
6
7
18
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Göztepe
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7
8
1
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Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
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-9
28
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Gençlerbirliği
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7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
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Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
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Konyaspor - Fenerbahçe
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Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
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6
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1
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Keçiörengücü
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8
0
34
10
Balıkesirspor
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8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
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9
7
9
-4
34
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Menemen Belediyespor
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9
6
11
-6
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13
İstanbulspor
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11
7
6
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Altınordu
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6
9
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Osmanlıspor
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6
7
12
-9
22
16
Boluspor
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3
12
11
-13
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Adanaspor
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3
10
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