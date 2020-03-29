Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Havre Kulübü’nde oynayan Umut Meraş koronavirüs sürecindeki gözlemlerini Hürriyet muhabirine anlattı.

İşte Milli futbolcunun o sözleri:

“Ben Türkiye’ye dönmeden önce Fransa’da insanlar hâlâ normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler ve sokaklar kalabalıktı, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye’deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda İtalya gibi kötü bir tablo var orada. Üstelik durumun daha kötüye gittiğini söylüyorlar.”

Genç yaşta A Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve Şenol Güneş’in vazgeçmediği isimlerden biri oldu Umut Meraş. Fransa’nın Le Havre Kulübü’nde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, liglere verilen koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye’ye döndü.

Koronavirüsün Fransa’da etkileri nasıl oldu, orada neler yaşadın?

Ben Türkiye’ye dönmeden önce Fransa’da hâlâ insanlar normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler, sokaklar kalabalık, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye’deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda da bence İtalya gibi kötü bir tablo var Fransa’da. Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar. Bizim insanlarımız koronavirüs konusunda daha bilinçli

Peki sen, kişisel olarak nasıl tedbirler aldın?

Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz.

Fransa’da sen gelmeden önce maçlar ertelenmişti. Oradaki önlemler ile burayı kıyaslayabilir misin?

Türkiye’deki önlemler bence Fransa’ya göre kat kat daha iyi. Fransa’da hiçbir yer dezenfekte edilmiyordu. Bizim ülkemizin bu konuda daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların tamamını ülke olarak dikkate almalıyız.

Sence bu durum futbolu nasıl etkiler?

Avrupa liglerinde bu sezon yeniden başlayabilir mi? Ben futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı, düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz.

EURO 2020 nin ertelenmesi iyi mi, kötü mü oldu?

Çok iyi oldu. Tabii ki A Milli Takım orası, herkes değerli. Ama eleme maçlarında önemli işlere imza atan Merih, Ozan Kabak ve Cenk ağabey sakatlıkları nedeniyle olmayacaktı. O yüzden takım kimyası bozulabilirdi. İnşallah EURO 2020’de sonuna kadar gideceğiz.