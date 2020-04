Türkiye Gazetesi

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Alman ZDF kanalına Avrupa liglerinin geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Salgın sebebiyle bütün dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini belirten Ceferin “Çözmeye çalıştığımız çok sayıda problem var. Ancak şu anda kasamızda 600 milyon avro bir para var ve bunu kullanmak zorundayız. Her şeyden önce ülke federasyonları ve UEFA’nın diğer fonksiyonları için. Liglerin bir an önce başlamasını diliyoruz ancak insan sağlığı her şeyden önce gelir” dedi.

Bundesliga’nın mayısın ortasında başlatılması düşüncesiyle ilgili olarak Ceferin “Bu onların kendi kararı. Eğer sezonu seyircili tamamlayalım diyerek oyuncular, antrenörler, hakemler, kısacası maçta kim görev yapıyorsa onların sağlığı riske edilirse bu hata olur. Belçika’nın ligleri bitirme kararı da yanlış. Önce yardım isteyip sonra da kendi başına karar vermek olmaz. Onlar gibi düşünenlerin gelecek sezon kupalara katılma şanslarını riske attıklarını söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

FIFA, basit düşünmüş

∂ Ceferin, FIFA’nın 2,7 milyarlık paketiyle ilgili olarak da “Buna imza atmamız isteniyor. Bu paraların nereye akacağını kimse kontrol edemez. FIFA çok basit düşünmüş. Katı kurallar gerekiyor” dedi.