Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, instagram canlı yayınına katıldı. "Gerçek Deniz’i henüz gösteremedim, birçok sebebi var. Yeni ortam, yeni stat, yeni hoca, her şeyin etkisi var" diyen Türüç, "Geldiğimde biraz zorlandım ama atlattığımı düşünüyorum. Kendime bir hoca tuttum, takımdan ziyade ben de çalışıyorum ekstra. Gerçek Deniz Türüç'ü göstereceğime eminim" sözlerini kullanırken, "G.Saray maçında istemediğim bir kart gördüm. O maçta Belhanda'ya bir hareketim oldu evet. Herkes hak ettiğini alır" şeklinde konuştu.

> Bu camia çok büyük

Sarı-lacivertli futbolcu Avrupa konusunda, "Fenerbahçe'ye katacağım bir şey olursa giderim. Burada oynadığım için çok mutluyum. Bu kulübe olan borcumu ödedikten sonra her futbolcunun olduğu gibi benim de hedefim var" derken, "Geçen sene sıkıntılı dönemde, her maçta, stadı o kadar dolu hale getirdiği için böyle taraftara, gerçekten taraftar denir. Fenerbahçe taraftarına helal olsun. Hem evimizde, hem deplasmanda, Fenerbahçe'nin sesinin gelmesi camianın büyüklüğünü yeterince anlatıyor" sözlerini kullandı.

LİSANS HEYECANI

Alex hazırlanıyor

∂ Antrenörlük eğitimine devam eden Alex de Souza, aralık ayında lisansını alacak. Fenerbahçe camiasının bir an önce sarı-lacivertli takımın başında görmek istediği Brezilyalı efsane gelecek sezon bir kulüpte yardımcı olarak hocalık kariyerinde ilk adımı atacak.

KAPTAN İNANILMAZ!

Türüç, "Örnek aldığım oyunculardan biri Emre Belözoğlu'ydu. Şu anda da çok iyi, 40 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan az insan vardır. Takımda herkes, o konuştuğunda dinliyor. Futbol bilgisi inanılmaz" dedi.