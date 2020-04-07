Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Başkanı Dana White, TMZ adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle UFC'nin adı belirtilmeyen bir adada devam edeceğini ve seyahat kısıtlaması olan ülkelerdeki sporcuları adaya özel uçakla getireceğini açıkladı.

18 Nisan'da yapılacak dövüşün o adada gerçekleşeceğini söyleyen White, "Atletlerin, hakemlerin ve bütün çalışanların dövüşler başlamadan önce sağlıklı olacağından emin olacağız." ifadesini kullandı.

Ada ile henüz anlaşılmadığını belirten UFC başkanı, 1-2 gün içerisinde anlaşmanın sağlanacağını belirtti.

Koronavirüs sebebiyle UFC'de 3 dövüş iptal edilmişti.