Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, belirsizliği devem eden lig başlangıç tarihiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, AA’ya verdiği demeçte yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normal bir süreç yaşanmadığını belirtti. Tedbirler kapsamında liglere ara verildiğini hatırlatan Ağaoğlu, liglerin yeniden başlamasına ilişkin, “Burada ülke vatandaşlarının sağlığı söz konusu, sorumluluğu da devlette. Onun için her zaman söylediğim gibi bu işin kararını da devlet verir, biz uygularız. ‘Haziran’ der haziranda oynarız. ‘Mayıs’ der mayısta oynarız.” diye konuştu.

> Mayısa kadar izin verdik

Ligin geleceği için konuşmanın şu an için erken olduğunu ifade eden Ağaoğlu “Ama şu alınan tedbirler, vatandaşların çok büyük bölümünün tedbirlere göstermiş olduğu hassasiyet, sağlık çalışanlarının olağanüstü gayreti sanki haziran başında bir şekilde bu işe başlayabilecekmişiz gibi gösteriyor. Biz oyunculara mayıs başına kadar izin verdik. Haziranda lige başlayacakmışız gibi bir planlama yaptık. Burada virüsün seyri, devletin alacağı karar önemli. Vatandaşın sağlığı, refahı devlette. Bu işin sorumluluğu da devlette. Devletin vereceği kararı bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

> Kendi kararımızı veririz

Avrupa’nın önde gelen beş büyük liginin alacağı kararların Süper Lig’i etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Ağaoğlu “Bir anlamda beş büyük ligin kararları emsal teşkil eder ama şu anda Türkiye’nin bu virüsle vermiş olduğu mücadele, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman başarılı. Biz onun için kendi kararımızı kendimiz verecekmişiz gibi gözüküyor” cevabını verdi. Ağaoğlu virüsün dünyada önde gelen kulüplerinin ekonomisini de etkilediğini belirterek “Bu süreci kısa sürede atlatırsak ekonomik olarak da o kadar az etkilenmiş oluruz” değerlendirmesini yaptı.

“BİR PROBLEM YOK”

Kaptan Sosa ve Novak’la anlaştık

∂ Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek Kaptan Jose Sosa ve Filip Novak’la prensip anlaşmasına vardıklarını müjdeleri. Ağaoğlu “Böyle bir sürece denk geldi. Kiralık olan Ndiaye ve Sörloth var. Sörloth’un opsiyonu sebebiyle bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu konusunda da problemimiz yok” diye konuştu.

2 MİLYONLUK TEKLİF

Obi’ye piyango

∂ Geçtiğimiz ay Trabzonspor’la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden John Obi Mikel’e sürpriz bir transfer teklifi geldi. ESPN’de yer alan haberde; Brezilya takımı Botafogo’nun 33 yaşındaki Nijeryalı yıldıza bir buçuk yıl için 2 milyon dolar teklif ettiği, Mikel’in de imzaya yakın olduğu belirtildi.

BULGARLARDAN

Lukoki iddiası

∂ Bulgar basını Ludogorerts ile olan sözleşmesini fesheden Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki’nin Trabzonspor ile temasta olduğunu yazdı. 27 yaşındaki oyuncu ile devre arasında Konyaspor yakından ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.