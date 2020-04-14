Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Anderson Talisca Beşiktaş’a dönmek için hazırdı. Aslında görüşmeler bir ay öncesinde başlamıştı. Koronavirüsün etkili olmadığı ve liglerin ertelenmediği dönemde yönetime haber gönderen Brezilyalı yıldız, tekrar siyah-beyazlı formayı giymek istediğini iletmişti. Sosyal medyadan sürekli dönüş sinyalleri veren Kartal’ın eski yıldızı, son olarak yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın da etiketlendiği bir gönderiyi hesabından paylaşarak siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecana yol açmıştı. Ancak görüşmelerin başladığı döneme göre şu andaki durum transferi çıkmaza soktu. Salgının tehdit boyutunun artması, liglerin ne olacağının belirsizleşmesi ve en önemlisi kulübün gelirlerin tamamen kesilmesi yönetimi sıkıntıya soktu.

> Sitemli açıklama

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Genel Sekreter Mesut Urgancıoğlu peşpeşe Talisca hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun transferinin ekonomik sebeplerden dolayı mümkün olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Brezilyalı yıldızın hayalleri suya düştü. Beşiktaş’a gelmek için bir süredir yoğun çaba sarf eden 26 yaşındaki futbolcu bir anda çark etti. Çin basınına konuşan Talisca “Burada sözleşmemi tamamlamayı düşünüyorum. Hep en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Bir kulüpte oynarken ayrılmayı da düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evergrande’de kalmaya odaklanmış durumdayım” diyerek âdeta siyah-beyazlı yöneticilere kızgınlığını dile getirdi.

Beşiktaş’ı isterim

CSKA Sofya’nın Ganalı yıldızı Edwin Gyasi, Beşiktaş’ta forma giymek istediğini açıkladı. Ülkesinin basınına konuşan 28 yaşındaki forvet “Beşiktaş’ın harika bir tarihi ve büyük taraftar kitlesi var. Bence her futbolcu Beşiktaş’ta oynamak ister. Türkiye Ligi güçlü takımlar ve iyi oyuncuların olduğu bir lig. Bana da mücadele şansı verebilir” sözlerini kullandı.

Aile gibiyiz

∂ Beşiktaş’ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, kulübün Instagram canlı yayına katıldı. Sıkıcı günler yaşadıklarını ve evde form tutmaya çalıştıklarını belirten 22 yaşındaki file bekçisi “Sağlıklı günlere dönmek ve yeniden maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Sergen Yalçın’ın takıma çok olumlu bir hava getirdiğini söyleyen Utku, “Çok büyük bir aile gibiyiz. Her şey yolunda giderken evde beklemek zorunda olmamız çok talihsiz bir durum” dedi.