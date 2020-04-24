Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Loris Karius’un yerine altyapıdan iki genç kaleci geliyor. Bunlardan biri de geleceğinin çok parlak olduğu konuşulan Ersin Destanoğlu. Takımın ikinci kalecisi Utku Yuvakuran’la birlikte forma savaşı verecek olan 19 yaşındaki file bekçisi, kulübün Instagram hesabının canlı yayın misafiri oldu. Alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet etmesi sebebiyle kalan maçlarda forma giyemeyecek olan Karius’un yerine forma giymesi beklenen iki isimden biri olan Ersin, hedefinin uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet etmek olduğunu söyledi. Utku Yuvakuran’la birlikte çok iyi çalıştıklarını ve formanın hakkını vereceklerini iddia eden 19 yaşındaki file bekçisi, “Beşiktaş’ta kaptanlık bandını takmak, şampiyonluklar yaşamak istiyorum” diye konuştu.

> Sergen Yalçın’a hayran

A Millî Takım’a yükselmek ve Avrupa Şampiyonası’nda da A Millî Takım’ın formasını taşımak istediğini ifade eden Ersin Destanoğlu, “U19 ve U21 Millî Takımlarında forma giydim. Şimdi hedefim A Millî Takım. Sahaya çıktığında elimden geleni yapan biriyim” dedi. Avrupa’da top koşturmakla ilgili gelen soruyu cevaplayan kaleci Ersin, “Her futbolcunun Avrupa hayali vardır ama önce bir kendi takımımızda formayı giyelim, daha sonra Avrupa da olur” sözlerini kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’a da değinen genç file bekçisi, “Sergen Yalçın’ı altyapı hocalarım sürekli anlatırlardı. Altyapıdan yetişmiş birinin hocamız olması büyük şans. Herkes gibi ona hayranlıkla bakıyorum, onunla çalışmak çok güzel” dedi.

ÜZERİME DÜŞENİN FAZLASINI YAPARIM

Kral fedaya hazır

Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz, yıllık ücretinde indirime yanaşmadığı söylentilerine tepki gösterdi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından “Hayatımın hiçbir döneminde para önceliğim olmadı. Beşiktaş için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım” paylaşımını yaptı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Elneny’yi istiyorlar

∂ Menajer Ömer Uzun, Beşiktaş’ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Elneny ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, “Elneny çok kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti onun bir yıl daha kalmasını istiyor. Sezon sonunda Arsenal ile oturup pazarlık yapılacak” dedi.

Ailece Beşiktaşlıyız

Bayrampaşa’da oynarken kendisine 13 yaşındayken “Beşiktaş seni istiyor, gider misin?” dediklerinde “Koşarım” dediğini belirten Ersin, “Ailece Beşiktaşlıyız. O yüzden annem babam arkadaşlarım da çok heyecanlıydı. İlk başlarda heyecandan ne yapacağımı bilemedim” dedi.

Statlar marşımızla inledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla dün akşam saat 21.00’de bütün statlar 23 Nisan coşkusuna dahil oldu. Başta Vodafone Park, Türk Telekom, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu olmak üzere Türkiye genelindeki statlarda ışıklar açıldı ve İstiklal Marşı yayınlandı. Skorboardlara da Türk bayrağı yansıtıldı.