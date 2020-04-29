Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Koronavirüs salgını sebebiyle futbol kulüpleri zorda. Ekonomik anlamda yeni çözüm arayışları var. Herkesin öncelikli planı, mevcut giderleri aşağı çekmek tasarruf sağlamak. Galatasaray Kulübü’nde de yönetim, 60 milyon avro civarındaki takım giderini 45-50 milyon avro civarına çekme düşüncesinde. İşte bu planın açılımında da sözleşmesi bitenler ve kiralıklar var. Oyunculardan indirim talebinde bulunan ve önümüzdeki yılın transfer politikasını baştan aşağı revize eden yönetim, sözleşmesi sona erecek olan Mariano, Nagatomo ve Selçuk’a yeni kontrat önermeyecek. Kiralık olarak gönderilen Maicon, Babel ve Diagne içinse şimdiden takım arayışına girildi.



> Maicon satılabilir

İlk etapta bu üç isimin de satılması gündemde. Fakat bu gerçekleşmezse bile tekrar kiralanmaları değerlendirilecek. Oyuncuların menajerlerine de kendilerine kulüp bulmaları konusunda da bilgilendirme yapıldı. Galatasaray sözleşmesi bitecek isimlerle yollarını ayırdığı ve kiralıktan dönecek isimlere de kulüp bulması hâlinde sadece yıllık maaşları olan yaklaşık 12 milyon avroyu önümüzdeki sene kasasında tutmuş olacak. Maicon için şu an formasını giydiği en-Nasr ile görüşmeler sürüyor. Arap ekibi Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için istekli. Koronavirüs salgını bittiğinde kiralık oyuncuların durumu daha da netlik kazanmış olacak.



Yeni sezona iki Aslan!

Galatasaray’ın devre arası almayı çok istediği ancak Sivasspor’un talep ettiği yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferleri gerçekleşmeyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a yönetimden izin çıktı. Sarı-kırmızılılarla söz kesen iki yıldızın Başkan Mecnun Otyakmaz’a sezon sonuna kadar en iyi şekilde mücadele edeceklerine dair söz verdiği belirtildi.