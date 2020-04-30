Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Ersun Yanal henüz gitmeden hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, aradığını Hırvatistan’da buldu. Dinamo Zagreb’le yollarını ayıran 48 yaşındaki Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç’un teklifini kabul etti. Mirsad Türkcan’ın aracılık ettiği görüşmede, anlatılan hedeflerden, projelerden etkilenen Hırvat teknik adam, kendisine sunulan tekliften de memnun oldu. Hırvat basını Bjelica’nın Fenerbahçe’yle kesin olarak anlaştığını yazarken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak bir iddiayı da manşetlerine taşıdı: Bjelica, Fenerbahçe’ye Hırvat yıldızlarla birlikte gidecek!

> Mandzukic, Kalinic, Maresic

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Otto Bariç’in “Takımda potansiyelli oyuncular yok. Bjelica giderse iyi transferler yaptırması gerek” sözleri henüz sıcaklığını korurken Hırvat medyası, üç önemli oyuncunun da Bjelica’yla birlikte sarı-lacivertlilere imza atacağını yazdı. İddiaya göre Bjelica, Ligue 1’de Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic, Atletico Madrid’in Roma’ya kiraladığı Nikola Kalinic ve Juventus’tan al-Duhail’e giden Mario Mandzukic’le beraber Fenerbahçe’ye gelecek. Bjelica, iki lig, bir kupa şampiyonluğu yaşadığı Dinamo’dan ekonomik şartlar sebebiyle ayrılma kararı almıştı.

Efsane golcü bonusu

Hırvat basını Bjelica’nın Fenerbahçe’yle anlaştığını yazarken Hırvat hocanın, Mandzukic, Kalinic ve Maresic’i de Kadıköy’e götüreceğini öne sürdü. Listede en dikkat çeken isim hiç şüphesiz 33’lük Mandzukic. Ocak ayında Juventus kariyerini noktalayarak Katar’a giden Mandzukic’in bu kararınan pişman olduğu ve Avrupa’ya dönmek istediği belirtiliyor.

ÖDEMELER YAPILIYOR

Benzia dosyası da kapandı

∂ Ferdi Kadıoğlu’nun transferinden kalan 700 bin avroluk borcunu NEC Nijmegen’e ödeyen Fenerbahçe’nin Yassine Benzia dosyasını da kapattığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin NEC gibi hakkını FIFA’da arayan Cezayirli oyuncuya 840 bin avro ödeme yaptığı belirtildi.

BARCELONA İTİRAFI

Santos’un yerine Adriano

∂ Andre Santos, Barcelona olmayınca Fenerbahçe’ye geldiğini anlattı. ESPN’e konuşan Santos “2009’da Barcelona’dan iki görevli Brezilya Kupası finalinde beni izlemeye geldi. Ama benim yerime Adriano’yu seçtiler” dedi. Santos, aynı sezon soluğu Fenerbahçe’de almıştı.

YEDEĞİ DE HAZIR

Lucescu beklemede

∂ Hırvat basını Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün Neand Bjelica olduğunu yazarken sarı-lacivertlilerden henüz bir resmî açıklama gelmedi. Bjelica ile detayları görüşen Fenerbahçe’nin alternatif hocasının Razvan Lucescu olduğu öğrenildi. Ancak Rumen hocanın el-Hilal’le devam eden sözleşmesinde 2 milyon avro tazminat maddesi bulunuyor.