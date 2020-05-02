Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın bu sezon sakatlılar ve hastalıklardan çok çekti. Futbol takımında özellikle ilk yarıda çok ciddi sakatlıklar yaşandı. Luyindama sezonu kapattı, Falcao ve Andone uzun süreli formasından uzak kaldı bu süre zarfında çokça da kısa süreli sakatlıklar teknik heyeti zor durumda bıraktı. Daha sonra koronavirüs salgını önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ı daha sonra ise başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim’i yakaladı. Camia bu şoke eden haberleri arka arkaya yaşadı. Tam ‘herkes iyileşti’ diye sevinç yaşanırken, geçtiğimiz gün Galatasaray’ın bir numarası başkan Mustafa Cengiz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Aşırı kilo kaybı ve midesinde ağrılarla hastaneye giden Cengiz’in durumu ile alakalı olarak ilk akla koronavirüs şüphesi geldi.

> Geçmiş olsun mesajları

Cengiz’e yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Zaten yaşadığı sıkıntılar ile salgının hiçbir semptomu tutmuyordu. Mide kanaması şüphesi vardı ve gerekli müdahaleleri hemen yapıldı. Üç ünite kan verilen Mustafa Cengiz’in pazartesi gününe kadar hastanede tedavisine devam edilecek. Pazartesi günü ise tam kanı konulabilmesi için PET (üç boyutlu tomografi) çekimi yapılacak. Doktorların ilk düşüncesi midesinde kist olabileceği yönünde. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay bu sürede Başkan’ın yanından bir an olsun ayrılmazken, Cengiz’e camia içinden ve dışından birçok geçmiş olsun mesajı geldi. Morali yüksek olan Cengiz’in hastanede bile bilgisayar ve telefon üzerinden Galatasaray’ın gündemini yakından takip ettiği yakın çevresine de “Yapacak çok işimiz var” dediği öğrenildi

Hayaller Avrupa, gerçekler Türkiye

DG Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, TFF’nin Tam Saha dergisine röportaj verdi. Ligde attığı altı golün yanı sıra hücumdaki etkili performansıyla beğeni toplayan ve adı Galatasaray ile özdeşleşen 25 yaşındaki isim transfer düşüncesini açıkladı. Yandaş “Bu sezon sözleşmem bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım. Koronavirüs sebebiyle dünyanın hâli ortadayken çok sağlıklı bir ortam olan Türkiye’de kalmak bana daha mantıklı geliyor” dedi.

> Avantaj bizde

Yandaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Planlarım arasında Avrupa’da da oynamak var. Türkiye sonrası o da olabilir. Şu anda kafa yapım bu şekilde ama tabii ki neyin ne olacağı belli olmaz” dedi. Mert Hakan, şampiyonluk yarışı konusunda da “Ligin en iyi futbol oynayan ekibiydik. Hâlâ da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sekiz haftalık süreçte inanılmaz bir fikstür avantajımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. O yüzden inanırsak bu aranın bize yarayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.