Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz 2. Ligi'nde lider konumda bulunan Nacional'in futbolcuları antrenmanda şampiyonluk turu attı.Sezona verilen aranın ardından çalışmalara başlayan futbolcular, lig yönetiminin sezonu tescil edip Nacional'i şampiyon ilan ettiğini hopörlerden çalan "We are the champions" şarkısıyla öğrendi.

İKİ TAKIM 1. LİGE YÜKSELDİ

Portekiz'de Primeira Liga'nın bir alt ligi olan LigaPro'da sezon bitime 11 maç kala noktalandı. Yapılan resmi açıklamaya göre CD Nacional ve Farense, Primeira Liga'ya yükseltildi.

Hükümetin profesyonel futbolda yalnızca Primeira Liga ve Portekiz Kupası'nın oynanacağını açıklamasının ardından 12 Mart'ta askıya alınan ligde 50 puanla lider olan Nacional ve 48 puanla ikinci sıradaki Farense en üst ligin biletini aldı.