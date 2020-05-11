Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle 1 Mayıs’ta ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ilk kısmını açıklayan TFF Sağlık Kurulu, liglere başlama tarihinin belli olmasıyla kalan bölümü de yayımladı. Kamuoyunda tartışmaların başlaması sebebiyle protokolün tamamının açıklandığı belirtilirken yeni maddelerden bazıları kafaları daha da çok karıştırdı. TFF’nin açıklamasında bu protokolün bir ‘öneri paketi’ olduğu vurgulandı. Maç öncesi ve sırasında uyulacak hijyen kuralları detaylı bir şekilde ele alındı. Ancak bazı maddeler kafaları daha da karıştırdı, ‘uygulanması zor’ dedirtti.

> Tokalaşma yok…

Müsabaka döneminde genel maç operasyonlarına bakıldığında; maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak. Takım fotoğrafı verilmeyecek. Statta en fazla 40 gazeteci olacak. Gol sevinçlerinde kümeleşmekten uzak durulacak. Top toplayıcı çocuklar eldivenli olacak. Elle temas olursa top her seferinde dezenfekte edilecek. Saha kenarlarında 20 metre aralıklarla dezenfektan olacak. Oyuncular ve teknik heyet hakeme en fazla iki metre yaklaşabilecek. Ancak saha içinde korakor ikili mücadeleye giren oyuncuların birbirlerinden nasıl korunacağı ise muamma…

TFF’DEN ELEŞTİRİLERE

Polemik çıkarmayın!

Liglerin 12 Haziran’dan itibaren başlayacağının açıklanmasının ardından ortaya atılan ‘Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu’ yorumları TFF’yi incitti. Futbol Federasyonu, bir açıklama yaparak “Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır. Gözlemleyeceğimiz ligler olacak. Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir” denildi. Açıklamada ayrıca idmanlara başlayan kulüplerin Sağlık Kurulu tavsiyesilerine uymadığından yakındı ve “Birbirlerine sarılarak pozlar verildiği dikkatlerden kaçmamıştır” denildi.