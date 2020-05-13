Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.



Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.