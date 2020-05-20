Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka arkaya 2 büyük ameliyat geçiren Mustafa Cengiz'in kaldığı hastanede bugün torunu dünyaya geldi. Sarper - Pelin Cengiz çiftinin 'Mila' ismini verdikleri kızları, Başkan Cengiz'e moral oldu. Önce beyin ardından mide operasyonu geçiren Mustafa Cengiz, ikinci torunun dünyaya gelmesi ile moral buldu. Cengiz'in kaldığı hastanede dünyaya gelen minik Mila, korona virüs tedbirleri kapsamında ayrı olarak tutulsa da, Başkan Mustafa Cengiz kısa süreli olsa olarak torununu göreme şansını buldu.