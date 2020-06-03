Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Bir süredir Arda Turan’ın isminin Beşiktaş’la anılmasından Başkan Ahmet Nur Çebi rahatsız oldu. Barcelona macerasından sonra kiralandığı Medipol Başakşehir’le olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’ta forma giymek istediği konuşulmuştu. Hatta yıldız oyuncunun para konusunu dert etmediği ve siyah-beyazlı takımda düşük ücretle oynamaya hazır olduğu iddia edilmişti. Âdem Ljajic’in performansından memnun olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yanı sıra Burak Yılmaz’ın da bu transfer için ısrarcı olduğu konuşulunca devreye siyah-beyazlıların patronu girdi. Önceki Başkan Fikret Orman’ın daha önce “Şu an ihtiyacımız yok ama olsaydı onu Beşiktaş’ta görmek isterdim” dediği Arda Turan, Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından veto edildi.



> Temel atıyoruz

Teknik Direktör Sergen Yalçın’la konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştiren Başkan Çebi “Öze dönüş programı başlattığımız bir dönemde, başka bir kulüpte sembolleşmiş ve yaşı geçmiş bir oyuncuyu transfer etmemiz kendimizle çelişmemiz anlamına gelir. Ayrıca genç oyuncularımızın da şevki kırılır” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı da aynı görüşte olduğunu belirterek kendi öz kaynaklarından daha çok faydalanan bir Beşiktaş izlettirmek istediğini söyledi. Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yöneticilerle yaptığı görüşmede de “Daha önceki dönemlerde yapılan çılgınlıklar, manasız işler mazide kaldı. Biz Beşiktaş’ın geleceğinin temellerini atmak için buradayız. Arda’nın transferi gibi boş konulara cevap bile vermeyin” dediği öğrenildi.



Shotton’a kanca

Middlesbrough’nun stoperi Ryan Shotton, Beşiktaş’ın gündemine girdi. Sağ bekte de görev yapabilen 31 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilecek. Bonservisi elinde olan İngiliz oyuncu geçen sezon 17 karşılaşmada 1.530 dakika sahada kaldı.



Kaleye Zoet geçiyor

Loris Karius’un ardından kaleye yine yabancı bir eldiven arayan Beşiktaş, Hollandalı Jeroen Zoet’un transferinde mutlu sona yaklaştı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda’daki görüşmeler sonucunda kaleyi Zoet’a emanet etme konusunda anlaşmaya vardı. Bonservisi PSV’de olan ancak bu sezonun devre arasında Utrecht’e kiralanan 29 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlı formayı giymeye ikna oldu. PSV ile yapılacak son görüşmede pürüz çıkmazsa Zoet’un bir yıllığına kiralanması bekleniyor.