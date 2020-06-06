Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezon başında Arsenal’den kiralık olarak transfer edilen Mohamed Elneny başarılı performansıyla topladığı takdiri bir anda çöpe attı. Yönetim yakın zamana kadar Mısırlı oyuncunun gelecek sezon da kiralanması için Arsenal’le görüşmeler yapmayı planlıyordu. Satın alma opsiyonu 18 milyon avro olan 27 yaşındaki oyuncu da bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezon da Beşiktaş’ta forma giymek istediğini söylemişti. Arsenal’in de daralan futbol ekonomisi sebebiyle 18 milyon avroda diretmeyeceği ön görülüyordu. Bütün işaretler Elneny’nin kalacağını gösterirken Mısırlı oyuncudan beklenmedik bir hareket geldi.

> Fatih de geliyor

Yaklaşık 600 bin avroluk alacağını isteyen Elneny, bu paranın ödenmemesi durumunda Karius gibi sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Bunun üzerine kalan maçlar için endişelenen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’a konuyu iletti. Elneny’nin de Karius gibi takımdan ayrılmasında bir mahzur görmeyen Sergen Hoca “Giderse gitsin. Bu sezon Atiba ve Dorukhan bana yeter. Gelecek sezon da Fatih Aksoy kadroya katılacak” dedi. Yeniden kiralanması konusunda daha önce olumlu görüş veren Sergen Hoca, son gelişmelerin ardından Elneny’nin biletini kesmiş oldu.

Kıran kırana!

Beşiktaş’ta 13 Haziran’daki Antalyaspor maçının hazırlıkları dün yapılan çift idmanla devam etti. Siyah-beyazlı oyuncuların çift kale maçta oldukça hırslı oldukları ve zaman zaman sertliklerin yaşandığı öğrenildi.

Dorukhan uzatacak

∂ Sakatlığından dolayı uzun bir aranın ardından sahalara dönen Dorukhan Toköz’ün 2021’de bitecek sözleşmesini uzatma konusunda yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı. Son sekiz haftada görev alması beklenen yıldız oyuncuyla aradaki pürüzler giderilirken sezonun tamamlanmasının ardından yeni sözleşmeye imzalar atılacak.

TEPKİYE BÜYÜK İLGİ

Dünya Kartal'ı konuştu

∂ Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı saygı duruşu, dünyada yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı kulübün iletişim ekibinin fikriyle yapılan koreografi, Almanya, İspanya, İngiltere, ABD, Meksika, Fransa, Brezilya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Sırbistan medyasında geniş yer buldu.