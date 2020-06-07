Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Henüz Çaykur Rize’deyken Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Vedat Muriç’in Türkiye macerası bitmek üzere. Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla dünya devlerini peşine takıp, İngiliz ve İtalyan kulüpleri arasında yarışa sebep olan 26 yaşındaki golcü yuvadan uçuyor. İtalyan medyasından Calciomercato’nun haberine göre uzun süredir Vedat’ın peşinde olan Lazio hem Fenerbahçe hem de Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı. Lazio’nun Arnavut sportif direktörü Igli Tare’nin yoğun çabaları sonucunda transferin 20 milyon avroya kesinleştiği ifade edildi. Başta Tottenham olmak üzere çok sayıda talip olan Vedat Muriç’te elini çabuk tutan Lazio’nun mutlu sona ulaştığı vurgulandı. Transferde Kosovalı golcünün Serie A’da forma giymek istemesinin de etkili olduğu belirtildi.

> Yeni Sow bulundu

Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi alacağı 20 milyon avroluk bonservisin yüzde 15’i olan 3 milyon avroyu Rizespor’a verecek. Vedat’ı Rize’den 3,5 milyon avroya alan sarı-lacivertliler yüzde 15’lik ödemeye rağmen Kosovalı oyuncudan 13,5 milyon avro kazanmış olacak. Bu arada Fenerbahçe, Vedat Muriç’in vedasıyla doğacak boşluğu doldurmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Gambiyalı Ali Sowe için CSKA Sofya’nı kapısını çaldı. Gambiya Millî Takımı’nda da forma giyen 25 yaşındaki Sowe’nin CSKA adına 64 maçta 27 golü bulunuyor. Bir diğer aday ise Championship’te Reading forması giyen Rumen golcü George Puscas. Yirmi dört yaşındaki golcü de Sowe gibi kariyerinde bir sıçrama yapmak adına Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

Samandıra açıldı

TFF’nin Riva Tesislerinde yapılan dokuz günlük kampında ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe’de mesai yeniden başladı. Sarı-lacivertliler dün Samandıra’da antikor testinden geçtikten sonra akşam antrenmanıyla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi.

Tolgay hırs yaptı

∂ Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve adı gönderilecekler listesinde geçen Tolgya Arslan, kalan maçlarda kendini gösterebilmek için yoğun bir çaba içinde. Evinin bahçesini suni çim yaptıran 29 yaşındaki oyuncu ekstra çalışmalarla güç depoluyor.

LİGE ONUN LİSANSIYLA BAŞLAYACAKLAR

Fener’in hocası Dayat!

∂ Fenerbahçe’de teknik direktör sorunu hâlâ çözülmedi. Ersun Yanal’ın 3 Mart’ta oynanan Trabzonspor maçındaki vedasından sonra, Denizli ve Konya karşılaşmalarına antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan sarı-lacivertliler yaklaşık üç aylık sürede bir teknik direktör bulamadı. Hırvat Nenad Bjelica’nın yanı sıra Abdullah Avcı ve Erol Bulut ile görüşen Fenerbahçe, liglerin başlamasına beş gün kala bir hoca ile anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertlilerin kalan maçlara altyapı sorumlusu Serdar Dayat yönetiminde çıkması bekleniyor.

STOPER PAZARLIĞI

Ravil el yakıyor

∂ İsmail Yüksek ve Barış Sungur’la başlayan gençlik harekâtına bir de stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Altınordu ile Ravil Tagir için pazarlık yapıyor. Ümit Millî Takım forması giyen 17 yaşındaki stoper için Altınordu 3,5 milyon avro istiyor. Fenerbahçe ise 2,5 milyon avro ve sonraki satışından yüzde 20 pay teklifinde bulundu.

SAMUEL İÇİN ÇIKARMA

Sağa Nijeryalı

∂ Deniz Türüç’ün performansını yetersiz bulan Fenerbahçe aradığı sağ kanadı İngiltere’de buldu. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için Championship ekibi QPR’a teklif yapacak. Yöneticiler, sözleşmesi devam eden 22 yaşındaki oyuncu için seyahat yasağının kalkmasıyla İngiltere’ye uçacak.