Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 27. haftasında 56 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde şampiyon olması halinde lig tarihinde "yerlinin yerlisi" teknik adamlarla şampiyonluğu ulaşma geleneğini sürdürmüş olacak.

Devre arasında Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevinden takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavililer, 10 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak liderlik koltuğunda otururken Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek 6 sezon sonra finale yükseldi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşması halinde daha önce bu mutluluğu yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den sonra 3. kez bu başarıyı yaşayan Trabzonlu teknik adam olacak.

Ligde 6 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupayı müzesine getiren Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilenler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984, aynı şekilde takımda futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında olmak üzere 6 lig şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavililerin şampiyonluklar yaşadığı dönemde "efsane kadro"da kaleci olarak yer alan ve başarılarıyla şampiyonlukların kazanılmasına katkı sağlayan Şenol Güneş'in Trabzonspor'a teknik direktörlük yaptığı dönemlerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa elde edildi.

41 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da futbol oynayan ve takımın başına getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer gibi bu unvanı elde ederse "yerlinin yerlisi" teknik adamlarla şampiyonluk başarısını sürdürmüş olacak.

40 teknik adam görev yaptı

Trabzonspor'un 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 30'u Türk olmak üzere toplam 40 çalıştırıcı görev yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay, Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir, Karadeniz ekibinde görev alan isimler oldu.

Ligde 35 sezon, kupada 9 sezonluk hasret

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde uzun süreli kupa hasretine de gidermiş olacak.

Karadeniz ekibi, ligde 35 sezon, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 9 sezon aradan sonra kupayı kaldırmanın mücadelesini veriyor.

En son ligde 1983-84 sezonunda şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe karşısında kazanarak müzesine getirmişti.