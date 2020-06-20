Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Max Kruse’nin Fenerbahçe’yle sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gündeme bomba gibi düşerken, sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamalar Alman yıldızın bireysel bir tepki gösterdiği yönündeydi. Ancak takımdaki diğer yabancıların da konuya bakış açısının farklı olmadığı ortaya çıktı. Yönetimin yüzde 15’lik ücret indirim talebi lejyonerlede karşılık bulmadı. Luiz Gustavo, Dirar, Zajc ve Jailson’un mart, nisan, mayıs ödemelerini talep etti. Kruse’nin restiyle sarsılan sarı-lacivertlilerin benzer bir durum yaşamamak ve krizi büyümeden önlemek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Yabancıların yanı sıra yıllık ücretinde yüzde 40’lık bir indirim yaparak yeni sözleşme imzalayan Alper Potuk’un da daha fazla bir kayıp istemediği için yönetimin teklifini çevirdiği gelen haberler arasında.

> Tedbirlerimizi aldık

FIFA dosyaları kabarmadan konuyu çözmek isteyen yönetim, futbolcularla yapılan uzlaşma görüşmeleri sonrasında alacakların ödenmesini planlayarak krizi bir an önce noktalama çabasında. Ancak oyuncuların geçen sezondan kalan alacaklarının da yeni bir sözleşmeyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor. Hukuktan sorumlu yönetici Alper Pirşen ise oyuncuların pandemi öncesi alacaklarının bulunmadığı vurgularken yaşanan sıkıntının mevcut şartların olumsuzluğundan kaynaklandığını dile getirdi. Kruse’yle FIFA ve TFF kriterlerine göre uzlaşmak istediklerini, fakat Alman yıldızın buna yanaşmadığı söyleyen Pirşen, “Bu süreci Kruse dışında sorun yapan görünmüyor. Kendi içimizde bir değerlendirme yaptık ve gerekli önlemleri aldık” ifadesiyle endişeye mahal olmadığını ifade etti.

Beş aydır para alamadım!

Fenerbahçe ile olan mukavelesi tek taraflı fesheden Max Kruse duruma açıklık getirdi. Sarı-lacivertli taraftarı asla unutmayacağını ifade eden Alman oyuncu “Ne yazık ki kulübüm Şubat 2020’den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödemedi. Bu adımı atmaya mecbur kaldım. F.Bahçe Kulübü anlaşma koşullarına uymuş olsaydı böyle bir durum yaşanmazdı” ifadesini kullandı.

Alman yıldız poker oynadı!

Pokere düşkünlüğüyle bilinen Max Kruse, oyun masasını Fenerbahçe’ye taşıdı! Alman oyuncu sarı-lacivertlilere çektiği restle hem kendisini hem de kulübü bir bilinmezliğe sürükledi. Spor hukukçularına göre bu süreç sonunda Kruse iki yıl men cezası alabilir. Ancak oyuncu haklı bulunursa, Fenerbahçe’ye yüklü bir ödemenin yanı sıra transfer yasağı da gelebilir.

İki isme yol göründü

Kruse’den sonra alacaklarını talep eden Zajc ile Jailson’a yol göründü. Yönetim her iki oyuncuyu da satış listesine koydu. Maliyetlerinin karşılığını veremeyen iki lejyonerin satışıyla hem transfer için yer açılacak hem de kaynak elde edilecek. Zajc’a Ruslar, Jailsoan’a Arap kulüpleri talip.

GÜMÜŞ OPERASYONU

Sinan imzaya yakın

∂ Fenerbahçe, İtalyan ekibi Genoa’nın Antalya’ya kiraladığı Sinan Gümüş için harekete geçti. Emre Belözoğlu’nun kadroda görmek istediği 26 yaşındaki forvet için sarı-lacivertliler Genoa’ya 750 bin avro kiralama bedeli önerdi. İtalyan ekibinden haber bekleniyor.

Mert Hakan bitmek üzere

Fenerbahçe, adı Galatasaray’la anılan Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan’ın transferini bitirmek üzere. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle rotasını sarı-kırmızıdan, sarı-lacivertle çeviren Mert Hakan’a imza parası dâhil 15 milyon liralık teklif yapıldı.

OZAN’IN CEZASINDA İNDİRİM

2 maç 1’e indi

∂ Fenerbahçe’ye TFF Tahkim Kurulu’ndan iyi haber. Ligde Kayserispor maçında rakibe yaptığı hareket sonrası VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan, 2 maçlık ceza almıştı. Tahkim Kurulu, rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü sebebiyle Ozan Tufan’ın cezasını 1 maça indirdi.

Anlaşma var ama imza yok

Fenerbahçe Beko’nun koçu Zeljko Obradovic, geride bıraktığımız pazartesi günü Fenerbahçe yönetimi ile kontratını uzatma görüşmelerine başlamak için İstanbul’a gelmişti. İlk toplantıda iki taraf da beraber çalışmaya devam etme isteklerini belirtse de bir anlaşmaya varılamamıştı. İlerleyen günlerde görüşmelerin devam etmesiyle beraber yeni sözleşme imzalanması konusunda önemli bir mesafe kaydedildi.

> Yüzde 35’lik indirim

Yeni sezon planlaması ve alacağı ücret konusunda yönetimle uzlaşma sağlayan Obradovic, 3 milyon avro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon avroyu kabul etti. Obradovic, 30 milyon avroluk takım bütçesinin ise 20 milyon avroya çekilmesini onayladı. Başkan Ali Koç ile el sıkışan Obradovic yine de son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceğini söyleyerek ülkesine gitti.