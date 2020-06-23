Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. Sivasspor’da gösterdiği performansla transfer pazarının en gözde yıldızı hâline gelen Mert Hakan Yandaş’ın uzun süredir adı Galatasaray ile anılıyordu. Ancak sarı-kırmızılılar işi yavaştan alınca araya giren Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptı. Bu transferin bitirilmesinde çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu’nun etkisi büyük oldu. Mert Hakan’a yakın markaj uygulayan Belözoğlu sonunda transfere ikna etti.

> Cimbom indirim istedi

Fenerbahçe’nin Mert Hakan’a beş yıllık sözleşme imzalatacağı öğrenildi. Mert Hakan’ın Galatasaray’dan vazgeçme sebebi de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların pandemi sonrası takımdaki ekonomik dengeleri sağlamak adına el sıkıştıkları rakamdan indirime gitmesini istediği bu yüzden de oyuncunun Fenerbahçe’den gelen teklife ‘evet’ dediği belirtildi. Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, beş yıllık imza karşılığında G.Saray’dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı ifade edildi.

Fener ara vermedi

Hafta içinde kupadan elenen, hafta sonunda ise Kasımpaşa’ya yenilerek ligde de havlu atan Fenerbahçe, Y. Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Avrupa ümidini ateşe atan sarı-lacivertlilerde oyuncuların oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

BEŞ MAÇTA BİR PUAN

Deplasmanda kayıp

∂ Fenerbahçe, deplasmanlarda gösterdiği kötü performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep’i deplasmanda yendikten sonra dış sahada oynadığı beş maçta sadece bir puan toplayabildi, Malatya’nın ardından en az puan alan takım oldu.

HOCA ADAYIYDI

Rui Vitoria’dan ret

∂ Portekiz basını, Portekizli teknik adam Rui Vitoria’nın Fenerbahçe’den gelen yıllık 2,5 milyon avroluk teklifi reddettiğini iddia etti. Suudi Arabistan ekiplerinden en-Nassr’ı çalıştıran 50 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

KAPTAN, HOCA, YÖNETİCİ…

Her rolde Emre

∂ Kariyeri boyunca üçüncü defa Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu’nun sarı-lacivertli takımdaki görev tanımı hayli geniş! Yönetim Ersun Yanal’ın istifasının ardından emektar oyuncuya önemli roller biçti. Önümüzdeki sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre bir haftada üç rolde birden görüntü verdi. Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Kaptan, Trabzon maçında ise emanetçi hoca Tahir Karapınar’a rağmen takımı yöneten isim olarak ön plana çıktı. Kasımpaşa maçında ise cezası sebebiyle tribüne çıkan Emre, maç boyunca sık sık not tutarak sportif direktörlük görevine resmen başladığını gösterdi.

10 gole imza attı

Ligde üçüncü sırada şampiyonluk kovalayan Sivasspor’un başarısında Mert Hakan’ın büyük rolü var. 26 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken dört de asist kaydetti.