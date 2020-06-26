Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.