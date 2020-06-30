Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki haftada dört puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir eleştirilerin odağına otururken, eski başkan Sadri Şener’den camiaya birlik mesajı geldi. 61saat’e konuşan Şener, Trabzonspor’un hâlâ en büyük şampiyonluk adayı olduğunu söylerken eleştirilerin takımın motivasyonunu bozmaması gerektiğini ifade etti. Tecrübeli futbol adamı “Lig değişik bir hâl aldı. Kayseri gidiyor, Sivas’ı yenip dönüyor. Her şey olabiliyor. Şampiyonluk için Galatasaray’ı yenmek şart. Kazanırsak fırsat yeniden ayağımıza gelebilir” ifadelerini kullandı.

Sahaya ben de indim!

Takımın genç hocası Hüseyin Çimşir’e sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Sadri Şener taraftarlara seslenerek “Hüseyin Çimşir Hoca çok genç, ortaya atmayın direnmez... Kendisi büyük bir yük almış ve götürüyor” dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Alanya’da sahaya inmesiyle ilgili olarak da Şener “Ne yapsın Başkan? O da insan, bütün sorumluluğu üzerine almış. Tabii ki yapılan doğru değil ama zamanında ben de yapmıştım. Şeref tribününde otururken Emre Belözoğlu bana parmak sallamıştı. Ben de kendimi tutamayıp aşağı inmiştim” dedi.

HAKEM HATASI VAR AMA…

90+5’te yeme!

Sadri Şener, Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarıyla ilgili tepkilere karşılık “Trabzonspor’un TFF’de adamları var. Bu işlerin sorumluluğu onlardadır. Belki bilerek belki de bilmeyerek birçok hata yapıldığı gerçek ancak sen de futbolunu oyna, 90+5’te gol yeme!” diye konuştu.

Şampiyonluk yakın

Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor. Başakşehir’in de bu hafta iki puan kaybetmesi bordo-mavili takımda umutları yeniden yeşertti. Ligde Başakşehir’in iki puan gerisinde olan Karadeniz ekibi bitime beş haftada kala iddialı konumunu sürdürdü.

Ekuban dönüyor

Trabzonspor’a sakat oyunculardan iyi haber geldi. Abdülkadir Parmak’ın durumunun ciddi olmadığı açıklanırken Ekuban’ın kritik Galatasaray maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Daha önce üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme için ise risk alınmayacağı öğrenildi.