Ayrıntılar geliyor...
Trabzonspor kaleci Muhammet Taha Tepe ile anlaşmaya vardı
07.07.2020 - 17:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır."
Etiketler : trabzonspor,
716351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/716351.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
18
9
3
30
63
02
TRABZONSPOR A.Ş.
30
17
10
3
35
61
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
15
9
6
17
54
04
GALATASARAY A.Ş.
30
14
10
6
20
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
15
5
10
12
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
30
14
7
9
13
49
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
13
9
8
20
48
08
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
8
12
-3
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
9
10
11
-13
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
30
10
6
14
-7
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
8
14
-14
32
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
8
8
14
-14
32
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
7
15
-29
31
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
6
12
12
-15
30
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
30
7
8
15
-3
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
5
17
-19
29
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
5
10
15
-26
25
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
07.07.2020 18:30
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
07.07.2020 21:00
Başakşehir - Denizlispor
08.07.2020 18:30
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
08.07.2020 18:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
08.07.2020 21:00
Alanyaspor - Galatasaray
08.07.2020 21:00
Göztepe - Ankaragücü
09.07.2020 18:30
Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
09.07.2020 21:00
Beşiktaş - Kasimpaşa
09.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
32
8
11
13
-13
35
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
7
6
19
-21
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor