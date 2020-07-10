Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk hayalinden olmakla kalmadı, Avrupa kupalarını da zora soktu. Sarı-kırmızılılar pandemi arası sonrasında oynadığı beş maçta sahadan üç mağlubiyetle ayrılırken, iki beraberlik alıp galibiyeti unuttu. Bu süreçte Galatasaray’da cezalılar, as oyuncuların sakatlığı, formsuz isimler teknik heyeti bir hayli zorlarken en çok özlenen isim Fernando Muslera oldu. Rize maçında sakatlanarak sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisi için Fatih Terim “Bizim için bir kaleciden daha fazlası, eksikliğini hissedeceğiz” demişti.

> Dağlar kadar fark var

Ancak belki de tecrübeli teknik adam da istatistiklerin ortaya çıkardığı tablo kadarını beklemiyordu. Muslera bu sezon 26 haftada 20 gol yiyerek, maç başına 0,76 gol ortalaması gördü. 34 yaşındaki yıldız eldivenin yokluğunda Galatasaray’ın kalesini koruyan Okan Kocuk ise 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü. Muslera’sız Cimbom’un maç başına yediği gol ortalaması tamı tamına 2,6’ya fırladı. Kaval kemiği kırılan Muslera’nın ocak ayında sahalara dönmesi öngörülüyor.

Bu karar düzeltilmeli

∂ G.Saray, TFF’nin yeni yabancı sınırlaması için, “Bu karar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamaz. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız” açıklaması yaptı.

FEGHOULİ’YE İKİ MAÇ CEZA

Galatasaray’da Feghouli, Trabzonspor maçında rakip oyuncuya yaptığı hareketi sebebiyle iki maç ceza aldı. Fenerbahçe’de ise Serdar Aziz bir maç ceza yedi.