Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - G.Saray’ın sezon başı büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Falcao, tam bir hayal kırıklığına yol açtı. Sezonun yarısını sakatlığı yüzünden tribünde geçiren Kolombiyalı yıldız, senelik 5 milyon avroluk ücretiyle sarı takımın en çok kazananı olmasına rağmen beklenen bir türlü veremedi. Sorumluluk almaktan kaçınan Falcao, sarı-kırmızılılar için artık Avrupa’da var olma maçı olarak görülen A.Gücü mücadelesi öncesi ‘Hazır değilim’ diyerek deneme idmanına bile çıkmayınca sabırları taşıdı. Yönetim, büyük çabalar sonrası renklerine kattığı yıldızla yollarını ayrıma kararı aldı. Eğer Falcao’ya teklif gelirse değerlendirilecek.



> Hepi topu 11 gol attı

Türkiye kariyeri sakatlıkla başlayan Radamel aşil tendonunda yaşadığı problem sebebiyle 65 gün formasından uzak kalırken bu sürede tam 12 maç kaçırdı. Tam iyileşti denirken, baldır sakalığından da dört maça daha çıkamadı. Son yaşadığı adale çekmesi ve ağrılarından dolayı 5 kritik maçta daha oynayamayan Kolombiyalı, şu ana kadar toplam 102 günü tedaviyle geçirirken toplamda 21 maçta takımını yalnız bıraktı. Falcao, Devler Ligi’nde çıktığı üç maçta da ‘sıfır’ çekti. Galatasaray forması altında, bütün kulvarlarda 11 defa rakip fileleri havalandıran Falcao’nun bir golü Galatasaray’a tam 450 bin avroya geldi.