Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

60'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Isaac Sackey kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

58'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Oğuz Yılmaz'ın, ceza yayından yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

56'Jose Sosa'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Oğuz Yılmaz kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

53'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

49'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Yukatel Denizlispor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

46'Zeki Yavru golde asisti yapan oyuncu oluyor.

46'GOOOLL!!! Yukatel Denizlispor, Hadi Sacko'nun golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Hadi Sacko, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

46'Yukatel Denizlispor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Radoslaw Murawski oyundan alınırken, Ogenyi Onazi oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk Trabzonspor başlıyor.

45'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

41'Radoslaw Murawski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Majid Hosseini topu kornere gönderiyor.

39'Seken topu önünde bulan Isaac Sackey'in ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

38'Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Manuel Da Costa kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

37'Hadi Sacko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Rodallega'nın vuruşunda top savunmadan geri geliyor.

34'Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Hüseyin Altıntaş topu çelmeyi başarıyor.

32'Anthony Nwakaeme'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

30'Caleb Ekuban'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

29'Hadi Sacko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Rodallega'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

26'Su molası sonrasında oyun kaldığı yerden devam ediyor.

25'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği su molası nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

15'Hugo Rodallega'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ismail Aissati'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

14'Abdülkadir Ömür golde asisti yapan oyuncu oluyor.

14'GOOOLL!!! Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta orta saha yakınınlarında Jose Sosa'nın pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür ilerleyerek ceza alanına gelmeden pasını Caleb Ekuban'a aktarıyor. Ceza alanında topla buluşan Caleb Ekuban sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Hüseyin Altıntaş'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

12'Jose Sosa'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Caleb Ekuban'ın penaltı noktasından yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

8'Ismail Aissati'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.

6'Zakarya Bergdich'in sol kanatta son çizgiye inmeden ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Yukatel Denizlispor savunması topu uzaklaştırıyor.

2'Hadi Sacko'nun sağ kanatta son çizgiye inmeden yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Majid Hosseini topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Yukatel Denizlispor başlıyor.