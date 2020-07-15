Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en heyecanlı geçtiği sezonlardan biri yaşanıyor. Bir tarafta lider Başakşehir, öbür tarafta takipçisi Trabzonspor beklenmedik yenilgiler alarak yarışı daha da ilginç hâle getirdi. Aradaki dört puanlık fark iki hafta kala devam etti. Başakşehir, hafta sonunda Kayseri'yi yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Son üç sezonda şampiyonluğun kapısına kadar gelen ancak kupayı rakiplerine kaptıran Başakşehir'de herkes bu defa mutlu sona inanıyor. Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Başakşehir soyunma odasında bayram havası vardı. Trabzonspor'un Denizlispor'a yenilmesi turuncu-lacivertlileri iyice coşturmuştu.

> Herkes bunu tatmalı

Soyunma odası 'şampiyon' tezahüratlarıyla inlerken teknik direktör Okan Buruk 4-3’lük yenilgiye rağmen oyuncularını kutladı. Futbolcuyken yedi defa şampiyonluk yaşadığını söyleyen Buruk “Bu harika duyguyu her oyuncunun tatmasını isterim. Bu sene şampiyonluğu en çok biz hak ediyoruz. Kayseri'yi yenip rüyamızı gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu takım dört yıldır şampiyonluğa oynuyor ama bu defa o kupa bizim elimizde havaya yükselecek” deyince coşku tavan yaptı. 1453 Başakşehirliler taraftar grubu, havalimanında takımlarını tezahüratlarla karşıladı. Yönetim de Başakşehir Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

TARAFTARI AZ AMA…

İç sahanın en başarılısı

∂ Bir takım için taraftarı en itici gücüdür. Başakşehir'in ise iç saha maçlarında yeterli desteği bulamadığı bir gerçek. Ancak turuncu-lacivertliler bu önemli destekten mahrum olmasına rağmen iç sahada en başarılı takım olmayı başardı. Başakşehir iç sahada 37 puan toplarken onu 34 puan toplayan Sivas ve her biri 33 puan toplayan Fenerbahçe ve Beşiktaş takip etti.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZON

Maçlar pazara alındı

∂ Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta müsabaka programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı. Zirveyi ilgilendiren Başakşehir-Kayseri ve Trabzonspor-Konya karşılaşmaları 19 Temmuz Pazar gününe alındı. Beşiktaş-F.Bahçe derbisi de dâhil olmak üzere bütün maçlar 21.00'de başlayacak.

Son dört yılın lideri

Başakşehir, son dört sezonda Süper Lig'de en çok puan toplayan takım oldu. Geride kalan üç sezonun ikisinde kupayı Beşiktaş'a birinde de Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler toplam puanda rakiplerini geride bıraktı.